Waar Oranje-international Noa Lang in zijn periode bij PSV de ene na de andere hit produceerde, is het nu al een tijdje stil rondom de rappende voetballer. Na zijn overstap naar Napoli focuste hij even op het voetbal, maar er lijkt weer wat aan te komen. De aanvaller van Galatasaray bevestigde dat in gesprek met Sportnieuws.nl.

Het bleek een groot succes in 2025: Noa Lang toverde hit na hit en bestormde de hitlijsten. Door de speakers van het Philips Stadion galmden meermaals de klanken van liedjes van de rappende voetballer. Met nummers als NoaNo 7K op je feestje, Damage, Waka pakte hij meermaals de koppositie op de hitlijsten. Zijn songs hebben al meer dan 10 miljoen streams op Spotify.

Na zijn overstap naar Napoli werd tijdens de voorbereiding ook vaak zijn muziek gedraaid in Italië, zijn medespelers waren dus ook fan van de muziek. Dat bleek al helemaal toen Kevin de Bruyne een bijzonder cadeau had voor Lang. De Belgische middenvelder benaderde Lang met de woorden: Ik heb een klein cadeautje. Het bleek te gaan om een gouden plaat. "Broer. 10 miljoen", zo verwijst de Belgische speler naar het aantal streams.

Noa Lang in de weer met nieuwe muziek

Nu is het weer tijd voor nieuwe muziek, vinden zijn volgers. Laatst plaatste Lang al een teaser in een Instagram-post. Hij plaatste verschillende foto's uit zijn leven in Istanbul, nu hij bij Galatasaray speelt en daar zat ook nieuwe muziek bij. Desgevraagd spreekt Lang over nieuwe muziek. "Er zit misschien wat aan te komen, ja", vertelde hij met een grijns.

Meer wilde hij er niet over kwijt, waarmee hij geheim houdt hoeveel muziek eraan zit te komen. Als de songs ook maar een beetje in de buurt komen van zijn eerdere hits zal hij opnieuw de hitlijsten in Nederland beklimmen. Eerst maakt Lang zich klaar voor de interlands bij Oranje en wil hij de WK-selectie van Ronald Koeman halen. Hij is nu nog geblesseerd aan zijn duim, maar komt volgende week dinsdag mogelijk wél in actie tegen Ecuador.