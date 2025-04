Topwielrenner Mathieu van der Poel duikt op met voormalig Ajax-spits: 'Partner in crime'

Mathieu van der Poel besloot dit jaar om de Amstel Gold Race aan zich voorbij te laten gaan. De Nederlandse topwielrenner was wel toe aan wat rust na zijn prachtige zege in Parijs-Roubaix. Van der Poel bracht het weekend door in België en dook daar op met een bijzondere andere sporter.

Van der Poel bracht zijn zaterdagmiddag door op de golfbaan. De Nederlandse wielrenner is een groot golfliefhebber en deelt dan ook regelmatig kiekjes met zijn volgers op Instagram van de banen waar hij een balletje slaat. Deze keer deed hij dat samen met een opvallende oud-sporter.

Oud-Ajacied

De wielrenner liep op de Royal Keerbergen Golf Club namelijk een rondje met niemand minder dan Wesley Sonck. De Belgische oud-voetballer speelde van 2003 tot en met 2005 in de spits bij Ajax. De 55-voudig international scoorde in die periode vijftien doelpunten voor de Amsterdamse club.

Sonck was de afgelopen jaren jeugdtrainer bij de Belgische bond, maar is vooral bekend door zijn televisieoptredens. Hij analyseert geregeld wedstrijden. Sonck had zaterdag een dagje vrij en genoot van zijn avontuur met Van der Poel. "Goed weer, zeer goed gezelschap en een partner in crime", schrijft hij bij een foto op Instagram.

Rust

Van der Poel nam na zijn zege in Parijs-Roubaix een weekendje rust. De Nederlander versloeg in het wielermonument Tadej Pogacar, die zondag wel aan de start stond van de Amstel Gold Race. De Sloveense wereldkampioen was de grote favoriet voor de zege in Limburg, maar werd verrassend geklopt. In een sprint met Remco Evenepoel en Mattias Skjelmose was het uiteindelijk de Deen die voor een stunt zorgde.

Tour de France

Van der Poel kende een geweldig voorjaar, want hij was eerder ook al de beste in Milaan-Sanremo en de E3 Saxo Classic. Ook werd hij derde in de Ronde van Vlaanderen. De Nederlandse alleskunner besloot na al die successen om het de komende tijd wat rustiger aan te gaan doen. Hij gaat in ieder geval de Tour de France rijden, maar het is nog onduidelijk of hij daarvoor bij een andere wedstrijd aan de start zal staan.