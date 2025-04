Ploegmaat Mathieu van der Poel deelt openhartig verhaal over groot verdriet: 'We zijn een beetje radeloos'

De Belgische topwielrenner Robbe Ghys heeft verdrietig nieuws gedeeld. De 28-jarige renner van Alpecin - Deceuninck en zijn vrouw zijn in verwachting van een tweeling. Het koppel moest een treurige beslissing nemen.

"Dagen, weken en maanden hebben we voor jou gevochten, maar de natuur heeft beslist dat dit de juiste keuze was", schrijft de wielrenner op Instagram. Hij plaatste een zwart-witte foto met zijn handen op de buik van Amber Cannoodt, zijn vrouw. "We wisten al langer dat dit kon gebeuren, maar we bleven vechten en hopen dat we nooit op dit punt moesten komen."

Tweeling

Het koppel zou in juli ouders worden van een tweeling, maar na 29 weken zwangerschap moesten ze een definitieve beslissing maken. "Al in het begin van de zwangerschap, na 16 weken, zagen de dokters dat één van de kinderen iets minder goed groeide. Anderhalve week later kregen we de bevestiging", vertelt hij in een openhartig interview met HLN.

"De dokters konden niet direct zeggen dat we het kindje kwijt zouden raken, maar we kregen wel de keuze: beide kindjes afgeven of een ingreep laten uitvoeren, zoals we vorige week woensdag hebben laten doen. Dan zou de navelstreng van de kleinste dichtgemaakt worden. Op dat moment waren er geen signalen om dat te doen. Beide kindjes bewogen goed."

Naam Mathieu van der Poel valt op bij 'bijzondere lijst', alleskunner heeft na eerder trauma een groter doel Iedereen wil Mathieu van der Poel aan de start hebben, dus dat de naam van de Nederlandse alleskunner op de fiets woensdag ineens genoemd werd bij een 'weinig prestigieuze' wedstrijd, viel op.

Zware hersenschade

Het zorgde voor een zware tijd voor het koppel. In week 28 kon er een scan gemaakt worden van de tweeling. "Ons kleinste kindje bleek zware hersenschade te hebben. In het beste geval zou hij ooit kunnen spreken. In het beste geval, hé. Hij zou zware epilepsie hebben. Vervolgens werd ons gevraagd om te kiezen: wilden we een operatie of niet? We hadden een keuze, maar medisch gezien hadden we die eigenlijk niet."

Afgelopen woensdag volgde een operatie. De navelstreng van het kleinste kindje werd dichtgemaakt, waardoor het overleed. "Ik zat op een stoel naast haar. Af ten toe keken we elkaar aan. Ik kon me maar met moeite sterk houden. Als het nog vijf minuten langer had geduurd, was ik wenend de zaal uitgelopen."

Ongeneeslijk zieke sportlegende (49) openhartig over pijnlijk moment: 'Dat vond ik heel moeilijk' Voor Sir Chris Hoy zijn het zware tijden. De voormalig baanwielrenner is ernstig ziek en ook zijn vrouw lijdt aan een heftige aandoening. De sportlegende heeft in een interview een update gegeven over zijn situatie.

'We zijn radeloos'

In het emotionele bericht neemt Ghys afscheid van zijn ongeboren zoontje Zion, dat voorlopig in de buik van de moeder blijft. "Het is schipperen: laten we het kindje nog wat zitten of laten we het geboren worden? Maar het is nog net iets te vroeg. De zwangerschap is nog maar 29 weken ver en het kindje heeft al onder veel stress gestaan. Sinds de kuur die Amber kreeg, zijn de weeën nu iets meer onder controle maar weg zijn ze niet. We zijn een beetje radeloos."