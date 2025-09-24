Wout van Aert kan veel meer dan alleen hard fietsen. Dat wil hij tenminste bewijzen in een populaire Belgische tv-show. Van Aerts deelname werd met veel bombarie aangekondigd.

Van Aert doet mee aan De Slimste Mens, een quiz- en entertainmentprogramma waarin Vlamingen (soms ook Nederlanders) het tegen elkaar opnemen. Het programma wordt met een flinke portie humor gepresenteerd door Erik Van Looy. Dit keer is Van Aert dus een van de deelnemers. 'Mij laten zakken? Ik moet juist niks.' Met die woorden kondigde het programma zijn deelname aan.

De Slimste Mens

De Belgische komiek Philippe Geubels is een bekend gezicht van De Slimste Mens. Hij fungeert regelmatig als jurylid. Dat gold in het verleden ook voor de Nederlanders Jan Jaap van der Wal, Jeroen van Koningsbrugge en Marc-Marie Huijbregts.

Begin deze week werd de startdatum bekendgemaakt. Onder anderen oud-Ajacied Toby Alderweireld had een hoofdrol in de promo. De Slimste Mens in België begint op 13 oktober. Dan moet Van Aert zien af te rekenen met namen als de beruchte Belgische sportjournalist Ruben Van Gucht en Govert Meit, een cabaretier uit Nederland.

Wielerjaar

Afrekenen deed Van Aert ook met Tadej Pogacar in de slotetappe van de Tour de France van dit jaar. Op de Montmartre maakte de Belg van Visma | Lease a Bike het verschil, waarna hij solo aankwam op de Champs-Élysées. Zo boekte Van Aert toch nog groot succes in de bekendste wielerronde ter wereld. In de weken daarvoor was hij niet bij machten om een gooi te doen naar een ritzege.

Ook in de Giro d'Italia pakte Van Aert een ritzege. In een graveletappe was hij de Mexicaanse sensatie Isaac del Toro van UAE Team Emirates de baas. Van Aert sprintte sneller omhoog op de loeisteile Via Santa Caterina. Met Simon Yates won de Belg de Ronde van Italië. Op de WK wielrennen in Rwanda ontbreekt hij. Alle ballen op De Slimste Mens dus.