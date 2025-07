De bijzondere slotrit van de Tour de France heeft zoals verwacht voor spektakel gezorgd. Waar het in Parijs jarenlang voor de sprinters was, vocht een klein groepje toprenners om de ritzege. Uiteindelijk vochten Wout van Aert en Tadej Pogacar een zenuwslopend duel uit, dat beslist werd in het voordeel van de Belg.

Al vroeg was duidelijk dat, zoals verwacht, het geel van Pogacar niet meer in gevaar zou komen. In de gietende regen in Parijs werd de tijd van het peloton al op 50 kilometer van het einde opgenomen, waardoor de passages van de kasseienklim Montmartre alleen belangrijk zouden zijn voor de etappezege.

Spektakel dankzij Tadej Pogacar

Dat zorgde overigens wel degelijk voor spektakel. Onder meer Wout van Aert, Matteo Jorgenson en Pogacar lieten zich in de barre omstandigheden gelden op de steentjes en piepten er met een zeer klein groepje tussenuit. Het drietal zou samen met Matej Mohoric, Davide Ballerini en Matteo Trentin strijden om de zege.

Sublieme actie Wout van Aert

Pogacar kon geschiedenis schrijven, want alleen Bernard Hinault won in 1979 en 1982 als geletruidrager de slotrit in Parijs. Dat gebeurde in 2025 niet. De Sloveen reed iedereen uit het wiel, behalve Wout van Aert. De Belg knalde vervolgens op de slotklim zelfs weg van de Tour-winnaar en boekte op het allerlaatste moment zijn gewenste ritzege in deze Tour de France.

Organisatie grijpt in

Het geel kwam Pogacar kwam uiteraard niet in gevaar. Verschuivingen in het algemeen klassement vonden er sowieso niet plaats. Het was bijzonder nat in Frankrijk en dus nam de Tour-organisatie tijdens de wedstrijd een besluit genomen: de tijdsverschillen die in de laatste drie passages over de Montmartre ontstonden, telden dus niet voor de strijd om het geel.

Alles over Tour de France 2025

Bekijk op onze speciale pagina over de Ronde van Frankrijk al het laatste nieuws, het volledige rittenschema en de uitslagen & klassementen. Check daarnaast het prijzengeld in de Tour en ook de profielen van onder meer Tadej Pogacar en Thymen Arensman, maar ook van de verloofde van de geletruidrager en van bijvoorbeeld de Nederlandse sprinter Dylan Groenewegen.