Bijna twaalf jaar geleden werd voormalig Duits international Jérôme Boateng nog wereldkampioen. Vandaag de dag ziet zijn leven er echter een stuk minder rooskleurig uit. De oud-verdediger riskeert namelijk een celstraf nadat hij opnieuw in de problemen is gekomen met justitie.

Boateng heeft opnieuw problemen met justitie en kan een gevangenisstraf van maximaal een jaar krijgen. De verdediger werd betrapt terwijl hij auto reed zonder geldig rijbewijs, omdat dat was ingenomen. Daarmee komt er opnieuw een incident bij in een reeks eerdere problemen, waaronder een veroordeling voor huiselijk geweld.

Staande gehouden

Volgens de Duitse krant Bild werd Boateng in november 2025 door de autoriteiten staande gehouden. Hij reed in zijn auto, hoewel hem dit sinds 9 oktober van datzelfde jaar verboden was. Deze actie leidde tot een onderzoek en de voormalige verdediger, die speelde voor clubs als Bayern en Lyon, kan nu zware gevolgen verwachten.

Volgens de Duitse wet staat op dit soort overtredingen een boete of een gevangenisstraf van maximaal een jaar. Een woordvoerster van het Openbaar Ministerie in München zei dat Boateng, omdat hij opnieuw in de fout is gegaan en een eerdere overtreding heeft genegeerd, ook het risico loopt zijn rijbewijs voorgoed kwijt te raken.

Niet voor het eerst

Het is niet de eerste keer dat de voormalig topvoetballer problemen heeft met justitie. Boateng werd enkele jaren geleden beschuldigd van fysiek geweld tegen zijn voormalige partner tijdens een vakantie in de Caraïben in 2018. Zij beschuldigde hem onder andere van het gooien van een lamp en koelbox richting haar. Ook zou Boateng haar hebben geslagen en aan haar hebben getrokken.

In 2022 veroordeelde een Duitse rechtbank hem tot een boete van 1,2 miljoen euro wegens mishandeling. Dat werd uiteindelijk een voorwaardelijke boete van 200.000 euro plus een waarschuwing.

Geen terugkeer bij Bayern

Het mishandelen van zijn vriendin werd Boateng niet in dank afgenomen. Daar kwam hij zelf ook op pijnlijke wijze achter. De inmiddels 37-jarige Duitser mocht eind 2025 stage komen lopen bij zijn oude club Bayern München, met het oog op zijn trainersloopbaan. De aanhang van de Duitse topclub stak daar echter een stokje voor.

"Geen plaats voor schurken in onze club, geen plaats meer voor Boateng", viel op een spandoek te lezen in het stadion. De oud-verdediger kwam na alle kritiek toch maar tot de beslissing om niet mee te lopen bij zijn oude club. "Ik ben na de recente discussie over mij tot de slotsom gekomen dat ik me op andere zaken moet richten", schreef hij destijds op Instagram.