Tranen en heftige emoties bij vrouw van F1-analist Robert Doornbos: 'Echt huilen om wat er is gebeurd'

Chantal Bles (41) en haar partner Robert Doornbos (43) hebben het elk jaar rond deze tijd erg moeilijk. De fashion stylist en voormalig Formule 1-coureur herdenken jaarlijks op 9 april hun dochter Pebbles, die in 2013 vroegtijdig werd geboren en op dezelfde dag ook overleed.

Bles schrijft op Instagram: "9 april blijft een moeilijke emotionele dag waarin het lijkt of ik dan echt mag voelen en mag huilen om wat er die dag is gebeurd. Ik denk dat het te vaak nog word onderschat wat het met je doet."

"Je lichaam, je moeder hart en je ziel. Om het niet te zwaar te maken voor Jada & Josh maar het gevoel er wel te laten zijn, praten we er regelmatig over, over Pebbles."

Allerzwaarst

Een paar jaar geleden vertelde Bles over die betreffende dag, die de rest van haar leven in haar hart en hoofd gegrift zal blijven. "Ze had een open buikje, iets wat niet vaak voorkomt", zei ze tegen Flair.

"Haar ingewanden groeiden buiten haar lichaampje en eenmaal geboren zou ze nul overlevingskansen hebben. Het was het allerzwaarste en allermoeilijkste wat ik heb gedaan."

Nachtje weg

Op Instagram beschrijft ze hoe zij en Doornbos ditmaal 9 april hebben beleefd. "Dit jaar heeft Robert mij meegenomen een nachtje weg. Met z’n tweetjes om erbij stil te staan. Ik had het nodig en ben dankbaar dat hij dat ziet en er is."

"Morgen mogen de kids kiezen wat we gaan doen want Pebbles zou nu 12 zijn geworden en wat zou een 12 jarig meisje het liefste doen? De keuze is aan Jada en Josh ieder jaar! Ze nemen dit dan ook erg serieus."

Verwerken

Te oordelen naar haar verhaal, hebben zij en de F1-analist inmiddels een manier gevonden om samen stil te staan bij het korte leven van Pebbles. Dat was niet altijd zo, vertelde ze destijds aan Flair. "Ik praat er heel graag over, Robert vindt dat moeilijk. We ervaren en verwerken haar dood beiden op een heel andere manier", zei ze toen.

Ze sluit haar Instagram-post, die ook ontroerende foto's bevat, af met een hart onder de riem van lotgenoten. "Voor alle mama’s die hebben moeten verliezen of in een strijd zitten.. Ik denk aan jullie."