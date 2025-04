Lando Norris zet snelste tijd neer in eerste vrije training Bahrein, Max Verstappen staat plek af

Lando Norris was in zijn McLaren het snelste tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Bahrein. Max Verstappen kwam niet in actie, hij stond zijn plek bij Red Bull af aan een jonge coureur.

De Britse Norris was met een ronde van 1.33,204 een fractie sneller dan Pierre Gasly in de Alpine en Lewis Hamilton in de Ferrari. De Japanner Ayumu Iwasa reed in plaats van Verstappen. Hij kwam tot de negentiende tijd op ruim 2 seconden van Norris.

Yuki Tsunoda

Yuki Tsunoda, sinds de GP van Japan de teamgenoot van Verstappen, zette de negende tijd neer. Hij is de vervanger van Liam Lawson die na teleurstellende resultaten in de eerste twee races werd teruggezet naar het tweede team van Red Bull, Racing Bulls.

Andere coureurs

Niet alleen Verstappen kwam niet in actie in de eerste vrije training op het circuit van Sakhir. Ook Charles Leclerc (Ferrari), Fernando Alonso (Aston Martin) en George Russell (Mercedes) maakten plaats voor een andere coureur.

Dat heeft waarschijnlijk te maken met de regel dat coureurs in de Formule 1 verplicht zijn om talenten tijdens het seizoen een kans te geven. De meesten kennen het circuit van Sakhir goed. Daar vonden voor de start van het seizoen de testdagen plaats.

Verstappen boekte zondag in Japan zijn eerste overwinning van dit seizoen. De Nederlander verkleinde de achterstand op klassementsleider Lando Norris tot één punt. De Nederlander komt later op vrijdag (om 17.00 uur Nederlandse tijd) in de tweede vrije training wel weer in actie. De GP wordt op zondag om 17.00 uur verreden.