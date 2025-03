Keiharde woorden voor teamgenoot Max Verstappen: 'Wat er nu gebeurt is ondenkbaar en pijnlijk'

Voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos trekt een pijnlijke conclusie over de situatie bij Red Bull Racing. Liam Lawson, de teamgenoot van Max Verstappen presteert ondermaats en dat wordt een 'achilleshiel' voor het team.

"Je loopt op één been in plaats van twee", begint Doornbos in gesprek met Sportnieuws.nl "Want wat er nu gebeurt met Lawson is ondenkbaar." De coureur uit Nieuw Zeeland eindigde tijdens de Grand Prix in China als veertiende, Verstappen werd vierde.

Pijnlijk

Lawson nam dit seizoen de plek over van Sergio Perez bij Red Bull. Doornbos, die zelf in 2006 bij die renstal zat, denkt dat er een verkeerde keuze is gemaakt. "Je betaalt Sergio Pérez een flinke som geld om zijn contract te ontbinden vanwege tegenvallende prestaties. En dan zet je iemand nieuws erin die nog slechter presteert. Dat is pijnlijk."

"Dat moet geanalyseerd worden", vindt Doornbos, die de schuld niet bij de coureur zelf legt. "Eerlijk gezegd denk ik dat je Liam niks kan verwijten want die kan echt wel gas geven, dat heeft hij laten zien in vorige seizoenen. Hij hoort wel in de Formule 1 thuis, maar eerder in een juniorenteam. Want de Red Bull-wagens van vorig jaar en van nu zijn gewoon hele lastige auto's om te besturen."

'Extreem verschil'

"Max kan er mee rijden, maar als jij daar als (semi-)rookie binnenkomt en je voelt het niet en het vertrouwen zakt weg en je hebt drie van deze dramatische resultaten in je openingsraces voor Red bull... Ja dan ben je gezien. Het is een keiharde sport", aldus Doornbos. "Het verschil tussen Verstappen en Lawson is extreem. Dat verwacht je gewoon niet als team."

Lawson zal snel verbetering moeten laten zien. "Omgaan met tegenslagen siert een sportman. Dus laat maar zien wat je veerkracht is. Maar het lukt Liam niet om in de buurt van Max te zitten. Ga je hem dan nog meer tijd geven? Het begint nu wel een achilleshiel te worden voor Red Bull. Ze moeten een oplossing vinden als ze het constructeurskampioenschap willen binnenslepen."

Yuki Tsunoda

Er gaan al geruchten dat Lawson van plek gaat wisselen met Yuki Tsunoda. Die rijdt bij het tweede team van Red Bull: Visa Cash App Racing Bulls. "Ik denk dat het inderdaad het meest logisch is om hem door te schuiven", zegt Doornbos.