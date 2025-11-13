De familie Wennemars barst van de sportiviteit. Zoon Joep is in de voetsporen van vader Erben getreden als topschaatser. De 20-jarige Niels heeft zijn eigen pad gevolgd, zo beschrijft moeder Renate. Die is ontzettend trots op hem. "Onze zoon had mensen in beweging gekregen."

Dat schrijft Renate Wennemars in haar column voor De Stentor. Niels is succesvol als influencer met zijn sportfilmpjes op sociale media. "Inmiddels heeft hij op Instagram ruim dertigduizend volgers. Hij doet blijkbaar iets goed" Hij spoorde afgelopen weekend ook anderen aan om in beweging te komen. "Nu had hij een evenementje bedacht. Gewoon om eens te kijken of hij dat kon."

Dat ontstond vanuit een familie-uitdaging bij de Buffeltoren, een uitkijktoren in de omgeving van Dalfsen. Niels organiseerde een WK. Het doel was om zo snel mogelijk de zes trappen te beklimmen. "Jongste zoon rent in dertien seconden omhoog en daagde op sociale media mensen uit om het ook eens te proberen."

"Gelukkig waren er mensen op af gekomen, waardoor een echte competitie kon worden opgezet. Er was muziek, er was wat lekkers voor de deelnemers en vooral: er was goede zin", beschrijft moeder Renate. "Het werd een heel leuke middag."

Mooi proces

Ze is dan ook apetrots. "Onze zoon had mensen in beweging gekregen", schrijft de columniste. "Deze jongen, die stopte met zijn studie, die het afgelopen jaar echt niet wist waar het heen moest met zijn leven, deze jongen lijkt zijn pad te hebben gevonden. Dat gaat uiteraard met vallen en opstaan, maar man, wat is het een mooi proces."

Het WK werd ook besproken in de Sportnieuws.nl-podcast van ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As. "Dit weekend hadden ze het WK Buffeltoren beklimmen gehouden en daar kwamen hartstikke veel mensen op af", zag Hoog. "Niels heeft zelf gewonnen, maar zijn beker afgestaan aan de nummer twee."