Voormalig topschaatser Erben Wennemars en zijn bijzonder sportieve zoon Niels deden afgelopen weekend een opvallende oproep. Vanuit het niets organiseerden ze een officieus WK. Die actie zorgde voor veel plezier en bewondering bij olympisch kampioenen Ellen Hoog en Kim Lammers.

“Heb je gezien dat Erben en Niels Wennemars de Buffeltoren beklimmen?”, vraagt ex-tophockeyster Hoog in haar Sportnieuws.nl-podcast. Dat bevestigt oud-ploeggenote Lammers. Wat de Buffeltoren is? Een uitkijktoren in de omgeving van Dalfsen, de woonplaats van de Wennemarsjes. En wie zin heeft, kan de trappen naar de top razendsnel proberen te beklimmen.

“Het zijn natuurlijk twee sportliefhebbers pur sang”, weet Hoog “Die kunnen geen seconde stilzitten. Erben heeft een paar weken geleden nog de marathon van Amsterdam gerend en stond de ochtend erna weer lekker te trainen. Dat zijn zulke sportverslaafde mensen.”

'Lijkt me niet zo moeilijk'

“Zeker Niels neemt op zijn social media iedereen mee om zo mensen aan te sporen te gaan sporten", aldus Hoog. "Ze laten zien wat voor gekke dingen ze elke dag weer aan het doen zijn.”

Lammers: “Maar is dat ook wat voor jou, jij kan dat ook wel, denk ik?” Hoog: “Nou, het lijkt me dus niet zo moeilijk. Je moet gewoon heel hard een trap op rennen. Ik denk dat als ik een beetje op dat sprinten ga trainen.. Maar ik scheur alles af als ik nu die Buffeltoren cold turkey naar boven ga rennen. Maar ik vind het wel mooi.”

“Dit weekend hadden ze het WK Buffeltoren beklimmen gehouden en daar kwamen hartstikke veel mensen op af", zag Hoog. "Niels heeft zelf gewonnen, maar zijn beker afgestaan aan de nummer twee.”

'Hij is 50, hè!'

Lammers is vol bewonderen over vader Wennemars, die tweevoudig wereldkampioen sprint is op de schaats, maar ook razendsnelle marathons loopt: “Bizar dat Erben op die lange afstanden zo goed is, maar ook op die korte. Hij is ook een Hyrox-Beast. Echt respect, hij is 50 geworden, hè.” Hoog: “Echt respect en ik vind het ook mooi hoe ze samen dat sportavontuur aangaan. Elkaar helemaal gek maken en uitdagen.”

'Alleen maar genieten'

Lammers: “Denk jij dat zij met deze missie, die ik alleen maar omarm, mensen ook echt in beweging krijgen?” Hoog kent geen twijfel: “Ja, dat denk ik wel. Ik denk zelf als ik naar die video’s zit te kijken: ik moet echt aan de bak. Ik denk wel dat ze veel mensen motiveren. Kijk maar hoeveel mensen erop afgekomen zijn voor dat WK.”

Lammers: “En die Buffeltoren is ook gewoon beschikbaar op woensdagmiddag als je je hond uitlaat. “Hoog: “Ik kan er alleen maar van genieten.”

Beluister de podcast

Elke maandag bespreken tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As speciaal voor Sportnieuws.nl het sportweekend. Deze week wordt Van As vervangen door voormalig ploeggenote Kim Lammers. De twee bespreken onder meer het trieste nieuws over Studio Sport-smaakmaker Bert Maalderink, het ontslag van Ajax-trainer John Heitinga en de waanzinnige prestatie van Max Verstappen. Beluister de aflevering via je favoriete podcastapp of hieronder: