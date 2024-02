Tyson Fury vliegt met deze ultraluxe privéjet ter waarde van 70 miljoen naar bokswedstrijden

Tyson Fury heeft wel een zakcentje over voor wat leuke hebbedingetjes. De bokser vliegt de hele wereld over voor zijn wedstrijden, dus ook als het op vervoer aankomt mag het graag een beetje extra zijn. Zijn privéjet, die een slordige 70 miljoen europ moet kosten, is dan ook érg luxe.

'De Gypsy King' vloog onlangs terug naar Engeland toen hij een kiekje deelde van de binnenkant van het vliegtuig. Fury maakte gebruik van een Airbus ACJ319, een van de ruimste privévliegtuigen die er is. Het toestel mag dan 58 miljoen pond (bijna 70 miljoen euro) kosten, het is wel van alle gemakken voorzien.

Ultraluxe

De gemiddelde wereldkampioen zwaargewicht houdt wel van een beetje overdaad, dus dan is zo'n Airbus ACJ319 geen overbodige luxe. Het vliegtuig is uitgerust met zo'n beetje alles wat je tijdens een internationale vlucht nodig zou moeten hebben. Dan hebben we het over een eetzaal, lounges, meerdere slaapkamers en zelfs een bioscoop!

Inside Tyson Fury's £58m private jet that boasts a king side bed, private cinema and is a favourite of world leaders https://t.co/pVM05OmuFt https://t.co/pVM05OmuFt — Sun Sport (@SunSport) February 9, 2024

Wil je zelf nou ook een keer een vluchtje maken in dit privévliegtuig? Dan heb je diepe zakken nodig. Het huren van een Airbus ACJ319 kost naar verluidt 15 duizend euro per uur. Het tripje dat Fury maakte van Riyadh naar Engeland kost dus al gauw een ton!

Tyson Fury en Oleksandr Usyk tijdens een persconferentie in aanloop naar hun gevecht © Getty Images

Gevecht uitgesteld

Fury zou eigenlijk op 17 februari weer in de ring staan tegenover Oleksandr Usyk. Dat gevecht is uitgesteld na een blessure die Tyson opliep in een trainingssessie. De Britse kampioen was aan het sparren met Agron Smakici toen hij een rake klap op zijn hoofd kreeg. Fury deelde later beelden van een diepe wond boven zijn rechteroog.