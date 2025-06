Superieur Nederland overklast Malta aan de hand van Memphis op historische avond

Nederland heeft op een historische avond met 8-0 afgerekend met Malta. Het kleine voetballand was geen moment opgewassen tegen Oranje en mocht blij zijn dat het daar bij bleef. Memphis zijn record bereikte een historische plaats op de topscorerslijst, Ronald Koeman kreeg een eervol symbool en Van Dijk scoorde op voor hem 'heilige' grond.

Nederland schoot uit de startblokken in de Euroborg in Groningen, waar de carrière van Virgil van Dijk begon. Al snel was daar een mooie kans voor Justin Kluivert na een splijtende van Frenkie de Jong op Xavi Simons. De rechtsbuiten gaf de bal gevaarlijk voor, maar Kluivert schoot net over. Maar lang hoefde Nederland niet op een doelpunt te wachten. Want diezelfde Kluivert kreeg weer een kans om te schieten, maar werd in de zestien aangetikt.

Memphis Depay schrijft historie en is gedeeld topscorer aller tijden bij Oranje: tegen deze landen scoorde hij Het is Memphis Depay eindelijk gelukt om zich topscorer van het Nederlands elftal aller tijden te mogen noemen. De spits van Corinthians schaarde zich op 31-jarige leeftijd naast Robin van Persie op plek één van het topscorersklassement.

Snelle voorsprong

Een ellenlange VAR-check volgde, maar uiteindelijk mocht Memphis zijn 49ste doelpunt namens Oranje erin schieten vanaf de stip. Zo stond Oranje binnen negen minuten op een 1-0 voorsprong. Niet heel veel later schreef Memphis al historie. Hij schoot zijn vijftigste goal met ongekend veel kracht tegen de touwen, waarmee hij topscorer Robin van Persie evenaarde.

Alsof dat al niet bijzonder genoeg was, was er nog een bijzondere doelpuntenmaker bij Oranje. Virgil van Dijk scoorde de 3-0 op de grond waar hij zijn debuut in het profvoetbal maakte, een mooi moment voor de aanvoerder van Oranje.

Waarom Memphis Depay altijd met zijn vingers in zijn oren juicht en naar boven wijst Memphis Depay valt op binnen en buiten de lijnen. De spits van Oranje juicht al sinds jaar en dag met zijn vingers in zijn oren. Maar waarom eigenlijk? Daarvoor moeten we terug naar 2018, toen hij nog voetballer was bij Olympique Lyon. Daar voerde Depay zijn celebration in.

Moment van rust

Hierna hield het even op met de doelpunten, Nederland deed toch wat gas terug en miste ook behoorlijk wat kansen. Wel zette iedereen fel druk als Malta de bal had. Iets wat tegen Finland na de vroege doelpunten niet meer gebeurde. In de tweede helft werd er pas weer gescoord: Memphis was daar weer bij betrokken maar ditmaal was hij de aangever. Hij stuurde Simons diep, die vervolgens de bal langs de uitgekomen doelman mikte.

Het opmerkelijke leven van Oranje-topscorer Memphis Depay: over zijn moeder, zijn vriendinnen en zijn criminele 'broers' Maakt Memphis Depay een doelpunt, dan viert hij dat kenmerkend: wijsvingers in beide oren, ogen dicht, en vervolgens naar de hemel wijzen. Bij Oranje deed hij dat voor de vijftigste keer en daarmee schreef hij voetbalhistorie. Maar het leven van de voetballer is niet alleen maar mooi. Dit is Memphis Depay, de spits met een rauwe rand.

Nog geen alleenheerschappij

Daarna werd de vraag of Memphis alleen topscorer zou worden, beantwoord. Hij zal nog even moeten wachten, want hij werd na 73 minuten gewisseld voor Donyell Malen. In september kan hij tegen Polen en Litouwen verder met jagen op doelpunt nummer 51 en alleen aan kop staan.

De komst van Malen bracht een nieuwe energie bij Oranje, waardoor de doelpunten in korte tijd om de oren vlogen. Hij schoot met vrijwel zijn eerste balcontact de 5-0 binnen. Even later maakte Noa Lang de Euroborg ook nog heet, hij scoorde de 6-0 en Malen mocht ook nog de 7e maken. Het slotakkoord was voor Micky van de Ven, hij scoorde de 8-0.

WK 2026

Dankzij deze klinkende zege én het waarschijnlijke verlies van Polen tegen Finland, kan Oranje zich al nagenoeg zeker wanen van het WK in 2026. Volgende interlandperiode speelt oranje tegen Polen en Litouwen. Daarin kunnen zij zich haast verzekeren van een ticket naar het toernooi.

Noodsituatie legt Finland - Polen in zelfde WK-groep als Oranje ellenlang stil, iedereen in onzekerheid Terwijl het Nederlands elftal een feestavond tegen Malta speelde in Groningen, was er duizenden kilometers verderop paniek bij groepsgenoten Finland en Polen. Het WK-kwalificatieduel in Helsinki moest zelfs worden stilgelegd. Sinds de 79ste minuut wordt er al niet meer gevoetbald en is iedereen in onzekerheid.

Alles over de WK-kwalificatie

