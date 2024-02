Van parfumflesje tot douchebeurt: dit zijn de 10 meest bizarre sportblessures

Woensdag werd bekend dat Son Heung-Min zijn blessure aan zijn vinger te danken had aan een ruzie om een potje tafeltennis. De speler van Tottenham Hotspur is echter niet de enige sporter die op een aparte manier geblesseerd raakte. Lees hier nog tien andere bizarre blessures.

1. Cañizares mist WK door parfumflesje

Santiago Cañizares mag in de lijst niet ontbreken. De Spaanse keeper van Valencia miste in 2002 het WK voetbal doordat hij lekker wilde ruiken. Hij liet een flesje parfum uit zijn handen glippen en op zijn voet vallen. Één van de scherven scheurde een pees in zijn grote teen.

Santiago Cañizares © Pro Shots

2. Champagne kurk maakt einde aan Giro d'Italia

In 2022 maakte een champagnefles voor Biniam Girmay een einde aan zijn wielerkoers. De wielrenner liep een serieuze oogblessure op toen hij een kurk in zijn oog kreeg tijdens het vieren van zijn etappezege.

Biniam Girmay na het ongeluk met de champagne kurk © Getty Images

3. Ferdinand blesseert zich door niets te doen

Soms hoef je niet eens iets te doen om geblesseerd te raken. Toen Rio Ferdinand in 2001 nog voor Leeds speelde, moest hij twee weken aan de kant blijven na een middagje relaxen op de bank. Hij had zijn benen te lang (drie uur) op de salontafel gelegd, waardoor een pees in zijn knie ontstoken raakte.

Rio Ferdinand © Getty Images

4. Kim Clijsters danst zich een enkelblessure

Enkele weken voor Roland Garros in 2011 ging Kim Clijsters helemaal los op het trouwfeest van haar neef. Ze kwam verkeerd neer op de dansvloer en ging daarbij door haar enkel. Ze kon hierdoor niet optimaal voorbereiden op het tennistoernooi en kwam niet verder dan de tweede ronde.

Kim Clijsters © Getty Images

5. Iets te hete douchebeurt

Na een lange revalidatie van een knieblessure was Eldridge Rojer in 2008 bijna klaar om zijn rentree te maken bij de beloften van Excelsior. Toen hij ging douchen, samen met zijn vriendin, scheurde hij echter opnieuw zijn kruisband. "Van het één komt het ander", verklaarde hij later. "Ik dacht dat het wel zonder problemen zou kunnen." Rojer stond hierdoor nog een jaar langer aan de kant.

Eldridge Rojer met een zware blessure van het veld © Pro Shots

6. Scherven brengen geen geluk

Ook Sydney van Hooijdonk heeft geen goede ervaringen met zijn douche. Terwijl hij thuis aan het douchen was, klapte de glazen wand uit elkaar. Zijn benen zaten onder de wonden, waardoor hij even niet kon voetballen.

Douche deur geklapt tijdens het douchen waardoor ik er helaas niet bij kan zijn vanavond.



Succes boys 🤙🏽🔥 @NACnl pic.twitter.com/lkJM32c6XY — Sydney van Hooijdonk. (@sydneyvh17) November 27, 2020

7. Getackeld door tienermeisje

Vijfvoudig olympisch zwemkampioen Ryan Lochte hield ooit een knieblessure over aan een ontmoeting met een fan. Het tienermeisje zag Lochte lopen op straat en rende op hem af. Ze sprong in de armen van Lochte, die samen met de fan achterover viel.

Ryan Lochte © Getty Images

8. Gefrustreerd door potje FIFA

De Argentijnse jeugdinternational Tomas Conechny raakte ooit zo gefrustreerd door een potje FIFA dat hij opsprong en uit het raam van zijn hotelkamer viel. Een van de medewerkers zag hem van drie meter hoogte naar beneden vallen. Gelukkig was hij in orde, afgezien van twee verstuikte enkels en een paar snijwonden en kneuzingen.

Argentijns jeugdinternational Tomas #Conechny viel uit het raam tijdens potje FIFA en loopt nu op krukken! pic.twitter.com/0MiOdq5P0V — Voetbal Centraal (@voetbalcentraal) April 3, 2015

9. Javier 'Mascheranus'

Op het WK voetbal van 2014 speelde Nederland tegen Argentinië in de halve finale. Javier Mascherano wist in de laatste minuut van de reguliere speeltijd Arjen Robben met een uiterste krachtsinspanning van scoren te houden. De Argentijn hield hier wel een blessure aan over, hij scheurde namelijk zijn anus. Bij veel Nederlanders staat hij sinds dat moment beter bekend als 'Mascheranus'.

Javier Mascherano en Arjen Robben © Getty Images

10. Botsing met kitesurfer

Vlak voor datzelfde WK liep een strandwandeling van Robin van Persie en Daryl Janmaat niet zo goed af. Ze botsten met een landende kitesurfer, maar kwamen er gelukkig met slechts wat schrammetjes vanaf.

Daryl Janmaat en Robin van Persie © Getty Images