Vandaag Inside geeft vlak voor nieuwe uitzending update over Johan Derksen

Het was vooraf dé vraag die de kijkers van Vandaag Inside bezighield: schuift Johan Derksen weer aan bij het programma? De 76-jarige Derksen ontbrak dinsdag plots vanwege 'privéomstandigheden' en mensen rondom de talkshow konden lang niet zeggen of hij een dag later wel aanschoof. Dat werd ruim een uur voor de uitzending van woensdag toch duidelijk: Derksen zit 'gewoon' weer aan tafel.

"Johan Derksen zit woensdagavond weer aan tafel bij Vandaag Inside", zo laat het programma weten via de eigen website. "Zodoende keert hij na één dag afwezigheid weer terug op zijn stoel. Naast Derksen is presentator Wilfred Genee er uiteraard ook bij. Albert Verlinde vervangt zoals altijd op woensdag René van der Gijp. De andere gasten zijn Wierd Duk, Mart de Kruif en Thomas van Groningen." Bij het begin van de nieuwe uitzending legde Derksen uit wat er dinsdag aan de hand was.

Zeldzame afwezigheid

Het was lange tijd onduidelijk of Derksen aanwezig zou zijn. Hij mist heel zelden een uitzending van VI, maar ontbrak dus dinsdagavond. Naar verluidt liet hij een paar uur voor de uitzending weten niet te kunnen komen. Presentator Wilfred Genee gaf een heel korte toelichting en sprak over 'privéproblemen' bij Derksen. Enkele tellen later noemde hij het weer anders. "Omstandigheden moet je dan zeggen, privéomstandigheden. Zo hoor je dat te zeggen."

Albert Verlinde, die normaal op woensdag de dan absente René van der Gijp vervangt, nam plaats op de stoel van Derksen. De afwezigheid van De Snor maakte veel los, want hij mist eigenlijk bijna nooit een aflevering. De laatste keer was in november, toen hij boos wegliep na een aanvaring met Genee en vervolgens een dag later ook verstek liet gaan.

