Dat ze bij Vandaag Inside doorgaans geen blad voor de mond nemen, dat weten de vele kijkers natuurlijk al jaren. Maar wat er in de uitzending van dinsdagavond gebeurde was wel heel opvallend. Wilfred Genee besloot een kritische mail richting Vandaag Inside te onthullen en daar stonden een aantal opvallende dingen in.

De mail was jaren geleden geschreven door Carlo van Lienden, nu bekend als de maker van het praatprogramma RTL Tonight. Dat is nog geen doorslaand succes en dus halen Wilfred Genee en Johan Derksen hun gelijk. Van Lienden werd volgens Derksen als een 'goeroe' voor talkshows gezien bij RTL, ook toen zij nog bij die zender zaten. Dat zijn project vooralsnog mislukt is, doet De Snor goed.

Genee dook voor de gelegenheid in zijn mailbak en vond daar nog een oude mail van Van Lienden, gericht aan de mannen van Vandaag Inside na de eerste week. Volgens Van Lienden ontbrak er van alles aan het format, zoals een draaiboek, structuur en vastigheid en was het een 'zwakke start'. "Waarom zakt het iedere avond na het tweede onderwerp als een plumpudding in elkaar?', schreef de televisiemaker destijds in een interne mail.

De presentator van VI las doodleuk de mail voor. Daar komt de visie van Van Lienden duidelijk naar voren, maar wel op een nogal onthullende manier. "Je moet veel beelden laten zien, eerst uitleggen waar het onderwerp over gaat anders snapt de kijker niet meer waar je mee bezig bent. Zeker de SBS-kijker waarvan we allemaal weten dat die al moeite heeft met de Donald Duck uit te lezen", zo lepelde Genee tot hilariteit van Van der Gijp op.

Vervolgens somde Van Lienden weer op wat hij graag in het programma wilt zien. En een mening doet er volgens hem totaal niet tot. "Let vooral niet op die AD-heks (Algemeen Dagblad-columniste Angela de Jong, red.). Haar geestelijke beperking zorgt er voor dat ze de mannen niet los kan zien van hun voetbalexpertise." En ook Sam Hagens, jarenlang politiek verslaggever bij SBS en vaak te zien bij Vandaag Inside, moest het ontgelden.

"Sam Hagens... Ach ja, keurig, maar bestel in godsnaam Charlotte Nijs als het zo nodig iemand uit de eigen stal moet zijn", vindt Van Lienden. "Vrouw en meer personality." De ontboezeming van Genee kan op waardering rekenen van de hele studio. "Ik denk dat Carlo heel blij is dat jij het even deelt", merkt Derksen sarcastisch op.

Met name Genee en Derksen nemen de televisiemaker jaren later de maat. Genee vindt het opvallend dat alles wat hij voorstelde in die mail van enkele jaren terug nu wordt ingevoerd bij RTL Tonight en hopeloos mislukt. Derksen vat het vervolgens samen. "Die jongen heeft zichzelf wijsgemaakt dat hij de koning van de talkshow is en de wijsheid in pacht heeft. Gelukkig is nu gebleken dat hij er geen klote verstand van heeft."

