Tijdens een uitzending van Vandaag Inside is de boog lang niet altijd gespannen. Dat was ook afgelopen maandagavond het geval. Toen het over Formule 1 ging, werd oud-topcoureur Robert Doornbos belachelijk gemaakt. Een collega van hem kon tijdens de uitzending zijn lach niet bedwingen en hij was niet de enige.

De sport kwam ter sprake vanwege de sensationele zege van Max Verstappen afgelopen weekend. De Nederlander stuntte op het Italiaanse circuit van Monza en klopte daar de concurrerende McLarens. Voor Vandaag Inside was het reden om Guido van der Garde, oud-coureur in onder meer de Formule 1, uit te nodigen om Verstappens succes te duiden.

Opvallende omschrijving Robert Doornbos

Van der Garde is tijdens de uitzending bezig met zijn kijk op de opvallendste zaken van de race, als René van der Gijp iets wil weten. Dat doet de oud-topvoetballer op aparte wijze. "Ik had het aan die andere jongen gevraagd. Die zit hier (vaak) ook. Die met het grote hoofd..." Van der Garde weet meteen op wie hij doelt. "Robert Doornbos!"

Van der Gijp zorgt voor hilariteit

De omschrijving van Van der Gijp en de herkenning van Van der Garde zorgt voor hilariteit aan tafel en in de studio. "Die heeft zo'n heel groot hoofd", lacht Gijp. "Hij heeft wel geracet vroeger hè, maar deed hij dat dan zonder helm?" Van der Garde lacht er om en zegt dat zijn collega een speciale helm had. "Hij was met een helm geboren", doet Johan Derksen er een schepje bovenop.

Max Verstappen de beste ooit?

Uiteindelijk komt Van der Gijp na het nodige gelach toch bij zijn gewenste vraag: is Max Verstappen de beste coureur ooit? Van der Garde kan, nadat hij nog een paar keer bijna in de lach schiet, daar antwoord op geven. "Voor mij is Verstappen zeker top-drie van de beste rijders ooit." En over wie hebben we het dan? "Ayrton Senna, Michael Schumacher en dan mag je toch zeker ook Lewis Hamilton bijzetten."

Doornbos is in Nederland een bekend gezicht. De ex-coureur reed in 2005 en 2006 enkele GP's voor Red Bull. Daarna werd hij een geliefd analist rondom Formule 1-wedstrijden. Eerder dit jaar verhuisde hij samen met zijn gezin naar Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten. Doornbos leeft samen met zijn vrouw Chantal Bles en zijn twee kinderen.