Hoe zou het nou gaan met Hélène Hendriks? Die vraag werd wekenlang gesteld, aangezien de presentatrice vanwege een operatie ontbrak bij De Oranjezomer. Nu is ze terug. En de gasten van het programma vroegen zich nu iets héél anders af over Hendriks...

De presentatrice (44) keerde maandag terug van een maandenlange afwezigheid. Ze onderging een operatie vanwege een beknelde zenuw. Hendriks is nog niet helemaal hersteld en presenteert De Oranjezomer van SBS 6 staand aan de desk van de talkshow.

Het herstel duurde langer dan verwacht, waardoor eerst Johnny de Mol en daarna Thomas van Groningen haar moesten vervangen bij de talkshow. Hendriks kan nog altijd niet zitten en doet dus de komende twee weken staand haar werk als presentatrice van De Oranjezomer. In die hoedanigheid draaide ze zich naar de camera.

Huwelijk zonder seks

In de show van vrijdag begon ze aan het laatste blok van de uitzending met een item over Robbie Williams en zijn partner, Ayda Field. Vanwege diverse medische en mentale issues kan de popster niet meer de liefde bedrijven met zijn vrouw. Hendriks vraagt aan gast Jack van Gelder: "Kan je je voorstellen, dat je in een huwelijk zit zonder seks?"

Van Gelder, vroeger voetbalcommentator bij de NOS, zei: "Nee. Ik heb mijn haren niet voor niets verspeeld natuurlijk", zo verweeshij naar zijn kale hoofd. "Nee, dat kan ik me niet voorstellen. Mijn vrouw en ik hebben geregeld seks gehad, ja. Nog wel. Maar op een gegeven moment, ja...", aldus de inmiddeels 74-jarige Amsterdammer.

'Het is een hel'

Daarna richt Hendriks zich tot scheidsrechter Bas Nijhuis, maar ze besluit hem over te slaan. "Jou hoef ik het niet te vragen", constateert ze. Waarna de scheids wijst naar bargast Sam van Royen (sportjournalist bij Ziggo), en meent dat Hendriks ook hem wel over kan slaan.

Van Gelder kaatst daarna de bal terug: "Hoe is het bij jou thuis?" Van Gelder doelt op Hendriks' broze lichaam de afgelopen maanden. 'Prima, geen klagen", zegt ze. "Wil je nog meer weten?" En ook presentatrice Dyantha Brooks (Shownieuws) maakt het Hendriks niet makkelijk. "Ik ben wel benieuwd hoe het bij jou ging de laatste maanden", aldus Brooks.

"Nee, niks", beaamt Hendriks. "Dat was een hel, kan ik je vertellen. En nog steeds. Hoe het met mijn partner gaat? Hele goede vraag. Dat heb ik me eigenlijk ook nog niet afgevraagd. Ik haal het wel weer in, hoor. Morgen de kop: 'Ze haalt het wel weer in.'"