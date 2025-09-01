Aryna Sabalenka is de nummer 1 van de wereld en dat wil ze laten zien ook. Op de US Open verdedigt ze haar titel voorlopig met verve. Ze bereikte maandagochtend vroeg haar vijfde opeenvolgende kwartfinale in New York en is nog altijd zonder setverlies.

Sabalenka versloeg in twee sets Cristina Bucsa uit Spanje: 6-1 en 6-4. De 27-jarige Sabalenka won de US Open vorig jaar voor de eerste keer. Het was haar derde grandslamtitel. Dit jaar verloor ze de finales op de Australian Open en Roland Garros. Op Wimbledon werd ze uitgeschakeld in de halve finales. Tegen de Spaanse Bucsa kwam ze letterlijk geen moment in de problemen. In de vijf kwartier durende partij kreeg Sabalenka geen breekpunt tegen.

'Quality time'

De nummer 1 van de wereld haalde in New York haar twaalfde kwartfinale op rij op een Grand Slam, een statistiek waar ze na afloop van haar partij trots op was. "Dat klinkt als een ongelofelijke prestatie. Voor mij is van belang dat ik mijn leven op én naast de baan balanceer. Volgens mij doe ik dat de laatste jaren uitstekend. Ik wissel keihard werken af met goed herstel en quality time naast de baan", zo zei ze na afloop van haar zege op Bucsa. "Dat is de sleutel geweest. Ik heb het gevoel dat ik echt aan het genieten ben van dit avontuur in mijn leven."

'Mooie mensen'

Haar leven als nummer 1 van de wereld levert extra mooie momenten op, die ze anders niet had beleefd. "Het opent veel deuren. Ik ontmoet veel mooie mensen en werk samen met mooie merken. Dat is het mooie van deze sport. Een van de beste speelsters zijn geeft je de kans om fantastische mensen te ontmoeten en te leren naast de sport." In de kwartfinales komt Sabalenka later deze week Marketa Vondrousova tegen. De Tsjechische was ruim een half uur langer bezig met haar tegenstander,de Kazachse Elena Rybakina. Maar ze won wel met 2-1 in sets van de nummer tien van de wereld.

