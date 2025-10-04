Zondag 5 oktober nemen journalist Rob Goossens en Roddelpraat-presentator Dennis Schoutens het tegen elkaar op in de ring bij Boxing Influencers. Eerder vertelde Goossens dat Wilfred Genee hem 25.000 zou geven als hij Schouten 'in elkaar slaat'. Daar komt hij daags voor het gevecht echter op terug. "Hij zag mijn nummer op zijn telefoon en dacht: die gaan we even niet opnemen", vertelt Goossens in gesprek met deze site.

"Het is helaas niet waar", vertelt de mediadeskundige van RTL Boulevard. "Er komt geen geldbedrag uit de handen van Wilfred Genee", gaat hij verder. Al zal de winnaar van het gevecht niet met lege handen naar huis keren: "Er is gewoon een prijzenpot, maar ik heb Wilfred hier niet over gesproken."

Bekoelde vriendschap

Schouten was ooit goed bevriend met Genee, maar hun band verkoelde nadat de VI-presentator volgens Schouten zijn deelname aan het tv-programma Expeditie Robinson had verraden in diens radioshow. Sindsdien is er van vriendschap tussen de twee nauwelijks nog sprake. Goossens grapte om die reden tijdens het eerste persmoment van Boxing Influencers dat Genee hem 25.000 euro zou geven als hij Schouten 'in elkaar zou slaan'.

Hoewel dat een grap bleek, heeft Goossens toch geprobeerd om Genee zover te krijgen: "We hebben geprobeerd Wilfred te bereiken om die 25.000 euro alsnog veilig te stellen, maar hij zag mijn nummer op zijn telefoon en dacht: die gaan we even niet opnemen."

'Hij mag mijn gage hebben'

Schouten vertelt op zijn beurt wel open te staan voor een gevecht in de ring tegen Genee. "Wilfred zou een leuke tegenstander zijn. Hij heeft het geld binnenkort hard nodig, dus misschien doet hij het wel", lacht de YouTube-presentator in gesprek met deze site. "Hij mag mijn gage gewoon hebben dan. Dan doen we het voor de fun."

Verbouwing

Goossens weet overigens wel raad met het geldbedrag, mocht Genee zich bedenken en hem de som toch geven bij een overwinning op Schouten. "Een verbouwinkje thuis," antwoordt hij zonder aarzelen. "Eerst Dennis verbouwen en dan de keuken."

Genee is overigens niet de enige met wie Schouten niet goed overweg kan. Dat is ook Goossens opgevallen, door de grote steun die hij kreeg van onbekenden in aanloop naar het gevecht. "Elke centimeter van zijn lichaam is wel door iemand geclaimd. Maar ik maak me geen illusies; ik denk dat dat andersom ook zo is. Al was het wel opvallend: jochies op fatbikes die van 200 meter afstand riepen: ‘Sla hem knock-out!’"