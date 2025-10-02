Sportjournalist Jack van Gelder (74) is een vaste gast in het tv-programma 'De Oranjezondag'. De veelbesproken ex-presentator van Studio Sport gooit er allerlei radicale meningen uit die het gesprek in het programma lekker aan de gang houden. Maar afgelopen zondag ontbrak hij. En komende zondag ook.

Wat is er loos bij Van Gelder? De sidekick van Hélène Hendriks geeft tekst en uitleg tegenover De Telegraaf. En met zijn reactie lijkt het alsof we even terug in de tijd stappen

"Shit. Ik heb mij van de huisarts moeten laten testen op corona", zegt hij. "Positief. Dus weer geen Oranjezondag voor mij aanstaande zondag."

Absentie

Het zit even niet mee voor Van Gelder. Hevige hoofdpijn belette hem een paar weken geleden om aan te schrijven aan tafel van het programma met Hendriks. Volgens de krant was het voor het eerst in 40 jaar tijd dat Van Gelder vanwege ziekte absent is op het werk.

Kritiek op Jack van Gelder

Van Gelder poneert in het programma rechtlijnige meningen over de politiek, de normen en waarden in Nederland en het migratiebeleid. Veel mensen vinden Van Gelder te bot en te populistisch.

In de Vara-gids schrijft komiek Youp van 't Hek: "Over Jack gesproken: heeft die man geen vrienden in het verzorgingshuis die hem eerlijk vertellen dat het echt niet meer kan?" De cabaretier is overigens maar drie jaar jonger dan Van Gelder: 74 versus 71.

Wim Kieft

Ex-topvoetballer Wim Kieft heeft het ook niet zo op met de stijl van Van Gelder. "Dat moet toch nooit je insteek zijn? Want dan ben je gewoon een ruziemaker", zegt Kieft over Van Gelder in de podcast KieftJansenEgmondGijp. "Het ruziemakertje zit aan het hoofd van de tafel", vindt Kieft.

En ook Johan Derksen gaf in Vandaag Inside zijn mening over Van Gelder en zijn veelbesproken optredens. Dat was naar aanleiding van de situatie in Gaza. Jack moet een uitlaapklep hebben. Het is een soort Wilders", beargumenteerde Johan Derksen, verwijzend naar de PVV-politicus. "Er wordt een volk uitgemoord."