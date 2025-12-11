Voor topatlete Zoë Sedney belooft 2026 extra speciaal te worden. De Nederlandse kondigde in september aan zwanger te zijn. Van die zwangerschap deelt ze trots foto's, die enorm in de smaak vallen bij haar collega's.

Sedney kende op persoonlijk vlak een bewogen jaar. In augustus werd bekend dat ze aangifte had gedaan tegen een collega vanwege het lekken van een sekstape. Die melding trok ze later overigens weer in, omdat de zaak mogelijk twee jaar in beslag zou nemen. "Ik kwam in een depressie terecht. Ik slikte antidepressiva omdat het gewoon echt niet goed ging", aldus Sedney, die door het voorval de Olympische Spelen miste in Parijs.

Sedney bedolven onder steunberichten

Haar 'meest persoonlijke interview ooit' leverde Sedney veel bijval op, vooral van collega-atleten. Dat deed veel met de 23-jarige sprintster. Ze hervond het geluk op de atletiekbaan bij Team Para Atletiek, waar ze samen met haar vriend Olivier Hendriks, topatlete Fleur Jong en Marlene van Gansewinkel traint.

"Ik kan zeggen dat ik nog nooit zo gelukkig ben geweest in mijn leven. Dit jaar rond ik mijn bachelor bewegingswetenschappen af, ik heb de juiste mensen om me heen, ik ga met plezier trainen en het leven lacht mij toe."

Zwangerschapfoto's Sedney vallen in de smaak

Dat zal de komende tijd alleen maar toenemen, naarmate het einde van de zwangerschap dichterbij komt. Een precieze datum daarvan is niet bekend, maar op foto's die Seney op Instagram deelde is te zien dat ze al een behoorlijke buik heeft. 'Gezegend', schrijft ze bij een fotoreeks van haarzelf en haar vriend.

De fotoshoot kan rekenen op veel liefde. Zo zegt Fleur Jong: 'Wauw. zo knap'. Ook Jorinde van Klinken, Laura de Witte, Marije van Hunestijn en Alida van Daalen laten een liefdevolle reactie achter.