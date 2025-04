Memphis Depay is verbaasd over aandacht voor liefhebberij: 'Dat is een normale dag voor me'

Memphis Depay is sinds september 2024 een speler bij het Braziliaanse Corinthians. De aanvaller is in het half jaar sindsdien uitgegroeid tot een van de smaakmakers van de Braziliaanse competitie. In een korte documentaire vertelt Depay over zijn ervaringen in het voetbalgekke land.

Onlangs postte de Oranje-speler op YouTube een video met als titel 'Memphis - Echoes of a New World'. In de door Ulisses Neto geregisseerde documentaire van tegen de 18 minuten zijn er beelden van de markante voetballer te zien van zowel op als naast het veld.

"Ik wil dit land diepgaand onderzoeken", zegt Depay in het begin. "Ik wil de mensen leren begrijpen, hun cultuur, hun gewoontes."

Jorge Ben, de levende muzikale legende

Depay heeft het reuze naar zijn zin in het Zuid-Amerikaanse land. De warmte van het weer, de warmte van de mensen, het nachtleven, de passie voor jogo bonita: het past hem allemaal als een op maat gemaakte handschoen.

Zo is te zien dat hij in een nachtclub een verjaardagsfeestje bezoekt. De optredende artiest is de Braziliaanse legende Jorge Ben, de pionier van de sambarock. Depay danst genietend op diens klanken en later heeft hij ook nog een ontmoeting met Ben. Ze omhelsen elkaar hartelijk, waarna Memphis tegen de nationale held zegt: 'Je ziet er prima uit. Je bent in vorm!"

Oranje-spits Memphis Depay vol ongeloof na ingrijpen voetbalbond: 'Ik snap het gewoon niet' Memphis Depay is niet blij met de gang van zaken bij de Braziliaanse voetbalbond. Er is namelijk een regel aangepast door een actie van de Nederlandse aanvaller. Memphis vindt het maar een kleinigheidje en snapt desondanks niks van de beslissing.

Oranje

Tussendoor zijn er fragmenten uit een interview met de voetballer. Het verbaast hem dat alles wat hij doet en zegt ook in de Braziliaanse pers zo breed wordt uitgemeten. Hij kan geen feestje, evenement of andere glamoureuze happening bezoeken of roddelsites wijden er kolommen aan. "Dat verbaast me wel ja", zegt hij. "Als ik daarheen ga, dan is dat een normale dag voor me."

Maar het staat zijn genot van zijn leven aldaar niet in de weg. "Brazilië is zo prachtig. Dit land verdient een knuffel. Vooral plekken waar mensen het zwaar hebben. Soms is de muur van problemen zo hoog, en worden de trauma's zo zwaar, dat ze geen uitweg meer zien. Maar ook als je in zo'n situatie wordt geboren, dan is er een uitweg. Velen hebben die gevonden."

Robin van Persie legt verbod op aan Feyenoord-spelers: 'Als ze te ver gaan, kan het gevolgen hebben' Robin van Persie is na vijf wedstrijden in de Eredivisie als trainer van Feyenoord nog ongeslagen. De 41-jarige Oranje-topscorer zet in Rotterdam de boel snel naar zijn hand. Dat doet de voormalig speler van de club met duidelijke regels.

Oranje

Eerder dit jaar keerde hij terug bij het Nederlands elftal, nadat bonscoach Ronald Koeman hem sinds het EK 2024 niet meer had opgeroepen. Memphis staat tweede op de lijst met topscorers aller tijden van Oranje, achter Robin van Persie. Hij doet niet geheimzinnig over zijn ambitie: eerste worden. "Spelen voor het nationale team is een voorrecht. Ik ben er trots op. Het is tijd om weer iets te winnen."