Veelbesproken voetballegende krijgt na bizarre aanval pijnlijk nieuws van liefdespartner

Het huwelijk tussen ex-voetballer Jens Lehmann en zijn vrouw Conny is voorbij. De vrouw van de voormalig Arsenal-ster bevestigt de scheiding na een periode vol controverse, waarbij haar voormalig partner veelvuldig in opspraak raakte. Daardoor besloot ze om na 25 jaar uit elkaar te gaan. De laatste jaren kwam Lehmann vaak negatief in het nieuws.

De 55-jarige Lehmann en zijn 52-jarige inmiddels ex-vrouw leefden al een tijdje niet meer bij elkaar. De Duitser die keepte voor Schalke 04, AC Milan, Borussia Dortmund, Arsenal, Stuttgart en het nationale elftal werd het afgelopen jaar gevat door meerdere controverses. Zo viel hij vorig jaar de garage van zijn buurman aan met een kettingzaag.

Vrijgezel

Nu is de relatie dus officieel afgelopen. "Ik ben vrijgezel, ik ben een happy single", vertelt Conny in een interview met BILD waar ze verder weinig over de relatie kwijt wilt. Het koppel ontmoette elkaar in 1995 en trouwden vier jaar later. Samen hebben ze een 24-jarige zoon en een 18-jarige dochter.

Kettingzaag

Een stabiel leven zou je zeggen, maar niets blijkt minder waar. Vorig jaar moest Lehmann een boete betalen van ruim 130 duizend euro nadat hij steunpilaren van de garage van zijn buurman probeerde kapot te zagen met een kettingzaag. Het incident vond plaats in 2022.

Opnieuw de fout in

Dat bleek geen leermoment te zijn, want kort geleden ging de 61-voudig international opnieuw de fout in. Tijdens Oktoberfest zou de Duitser tweemaal hebben overgeven tijdens een blaastest. Hij wordt ervan verdacht om dronken in de auto te zijn gestapt. Dit feit is onbekend, doordat Lehmann niet meer in staat was om überhaupt te kúnnen blazen in de test.

Zijn rijbewijs werd ingenomen en hij kreeg opnieuw een boete, dit maal van duizend euro. "Ik heb mezelf verkeerd ingeschat en dacht dat ik kon rijden", vertelde hij in de rechtszaal.

Prijzen

Lehmann heeft een behoorlijke lijst aan prijzen op zijn naam staan. Hij won de UEFA Cup (nu Europa League) met Schalke en werd kampioen met AC Milan, Borussia Dortmund en Arsenal. Voor die laatste club keepte hij tussen 2003 en 2008 liefst 147 wedstrijden.