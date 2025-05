Voor matchfixing veroordeelde scheidsrechter zorgt na rel met Nederland nu ook in Champions League voor ophef

De twee finalisten voor de Champions League zijn bekend. Nadat Internazionale zich dinsdag plaatste voor de finale, deed Paris Saint-Germain dat een dag later ten koste van Arsenal. In Engeland richten ze hun pijlen echter niet alleen op de spelers van 'The Gunners', maar ook op de scheidsrechter tijdens de wedstrijd. Die kwam namelijk wederom in opspraak.

Dat komt door een moment in de tweede helft. Bij een 1-0 voorsprong van PSG wordt een schot van de Parijzenaars licht aangeraakt door Arsenal-verdediger Myles Lewis-Skelly. Zelfs bij PSG protesteert er niemand, maar scheidsrechter Felix Zwayer wordt een minuut later naar het scherm geroepen en geeft een pingel. Die wordt door Vitinha overigens gemist, maar de ophef is er in Engeland niet minder om.

Matchfixing

Dat is niet in de laatste plaats het geval omdat Zwayer een belletje doet rinkelen bij veel fans. Jaren geleden werd de Duitse arbiter geschorst vanwege een matchfixingincident. Hij was een jaartje of twintig geleden assistent van Robert Hoyzer. In die tijd nam Zwayer geld van hem aan, terwijl Hoyzer wedstrijden beïnvloedde. Zwayer trok vervolgens aan de bel en kreeg zes maanden schorsing. Voor de buitenwereld werd dit incident overigens pas jaren later duidelijk.

Het schandaal kleeft echter nog steeds aan de Duitse scheidsrechter. In 2021 ontplofte Jude Bellingham (toen nog van Borussia Dortmund) na een late penalty van Zwayer voor Bayern München. Hij haalde zijn verleden er meteen bij. "Wat verwacht je dan ook als je de grootste wedstrijd uit Duitsland laat leiden door een scheidsrechter die ooit een duel heeft gemanipuleerd."

Discutabele penalty tegen Nederland

Tijdens het EK voetbal werd er ook meermaals gerefereerd aan het machfixingschandaal van Zwayer. Zeker na een uiterst discutabel moment in de halve finale tussen Nederland en Engeland. De Engelsen kregen een vrij goedkope penalty en haalden uiteindelijk de finale. Zelfs een voormalig collega viel Zwayer openlijk af. "Dit is een klap voor alle scheidsrechters met integriteit."

De penalty in de halve finale van de Champions League wakkerde het vuurtje rond Zwayer weer even aan. 'Controversiele penalty tegen Arsenal door scheidsrechter die werd geschorst voor machfixing', zo kopte The Sun al tijdens de wedstrijd. Op social media werd het zelfs 'de slechtste beslissing ooit' genoemd.

'Afgrijselijk besluit'

De legendarische verdediger Rio Ferdinand sloot zich daar volledig bij aan. Het Manchester United-icoon is inmiddels analist en geloofde zijn ogen niet toen hij Zwayer naar het scherm zag lopen. 'Een afgrijselijk besluit', zo vatte hij het kort en bondig samen via social media.

Uiteindelijk bleef het belsuit zonder gevolgen. Vitinha zag zijn matig ingeschoten pingel gestopt worden, maar uiteindelijk won PSG ook de return (2-1) en voegde zich zo bij Internationale in de finale. De Italianen rekenden dinsdag in een spektakelstuk af met FC Barcelona. De finale wordt op 31 mei gespeeld in München.

