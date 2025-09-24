Mohamed Ihattaren, wiens documentaire binnenkort op de NPO uitkomt, is ook onderwerp van gesprek in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine. Ex-sportpsychiater Bram Bakker is te gast, die Ihattaren begeleidde bij zijn terugkeer in het profvoetbal. Hij deed destijds pikante uitspraken en heeft daar nu spijt van. "Achteraf had ik mijn bek moeten houden."

Bakker was een periode terug betrokken bij 'Team Ihattaren'. Een team aan professionals dat zich inzette om de jonge voetballer weer op de rit te krijgen voor zijn terugkeer in het betaalde voetbal bij RKC Waalwijk. Mo Ihattaren gold bij PSV altijd als een groot talent, maar viel daarna ver terug toen zijn vader overleed.

Beluister De Maaskantine met Bram Bakker

Relatie met Ihattaren

Veel schandalen speelden op rondom zijn naam, hij slaagde bij geen enkele club meer en was bovendien te zwaar. Na jaren van negatieve aandacht was het tijd voor weer iets positiefs. Daar hielp Bakker hem bij. Of ze nu nog contact hebben? "Het werkt altijd zo bij mij: de lijn staat altijd open. Ik heb hem maanden niet gesproken, maar dat heeft te maken met dat hij niet op de lijn komt. Dat hoeft ook niet, want hij is niets verplicht. We hebben leuk, fijn en goed samen gewerkt. Nu is hij aan zet", oordeelt Bakker.

Hij blikt ook terug op de beginperiode van hun samenwerking, waarin Bakker in opspraak raakte. Ihattaren droomde bij zijn terugkeer alweer van spelen voor het nationale elftal van Nederland, wat momenteel niet meer kan. Ihattaren heeft publiekelijk uitgesproken voor Marokko te willen spelen. Toentertijd was dat nog niet aan de orde en Bakker ging mee in zijn woorden. Hij zei dat Ihattaren binnen een aantal maanden weer bij Oranje zou zitten.

Bram Bakker in opspraak

"Ik ondersteun de dromen, fantasieën en verlangens van die voetballer", legt hij uit. "Mo droomt en denkt groot. Wie ben ik om te zeggen dat je dat niet moet doen? En waar het niet over gaat, is wat ik ervan vind. En natuurlijk kunnen we met z'n allen vaststellen dat hij nog wel een weggetje te gaan heeft. Want Fortuna Sittard (zijn huidige club, red.) is verder prima, en hij doet het goed. Als je zijn talent in aanmerking neemt, zou hij niet dit als plafond hoeven hebben."

De uitspraken van Bakker kwamen hem op flinke kritiek te staan, die hij niet altijd even terecht vindt. "Het begint ermee dat ik beter mijn bek over Ihattaren had kunnen houden, maar ik verdien het ook om zorgvuldig naar de situatie te kijken." Bakker heeft ook het gevoel dat het verkeerd is uitegelegd. "Maar, goed. Maakt niet uit. Ik had het beter niet kunnen doen, uiteindelijk is mijn ego even met mij aan de haal gegaan."

'Dat is niet waar'

Hij wil dan ook graag nog iedereen benoemen die er aan heeft gewerkt, als een heel team. "Ik ging voor de sportieve uitdaging om die jongen terug te helpen richting het betaalde voetbal. Dat was een triomfmomentje voor iedereen die daarin betrokken is. "Want dat gaat helemaal niet over Bram. Dat gaat over Ricardo Kishna. Dat gaat over (zaakwaarnemer van Ihattaren, red.) José Fortes Rodríguez. Dat gaat over een team van fysiotherapeuten. Dat was een team effort. Het beeld dat ik dat alleen heb gedaan, is absoluut niet waar."

Beluister De Maaskantine

In de kersverse aflevering van De Maaskantine komt Bram Bakker op bezoek. De oud- sportpsychiater spreekt over het belang van het mentale welzijn van voetballers. Hij blikt terug op zijn rol in de media rondom Mohamed Ihattaren en deelt tal van anekdotes uit de voetballerij.

Aan tafel met Robert Maaskant en Rick Kraaijeveld komt naar voren: de nare blessure van Ruben van Bommel, het omgaan met tegenslagen, wordt de voetbalwereld door de ex-psychiater onder de loep genomen en komen er pikante stellingen en dilemma's voorbij.