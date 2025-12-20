Politiek verslaggeefster Merel Ek is dartsfanaat in optima forma. Zaterdag schoof ze net als in 2024 aan bij Viaplay om een middagsessie van het WK darts te analyseren. Daarbij ging het echter over meer dan alleen darten...

Op de sportzender merkt Ek, die vaak bij Vandaag Inside te zien is, ineens iets op. "Ik hoor hier wat raars. Jullie zijn dus allebei benaderd om een pornofilm over darts in te spreken, of mee te doen?", wil ze weten. Koert Westerman verduidelijkt dat iedereen binnen het dartgedeelte van de streamingdienst het verzoek heeft gekregen. Eerder vertelde Vincent van der Voort er al over in Sportnieuws.nl Darts Draait Door.

Westerman schetst wat ze was voorgelegd. Meiden van Holland wilde dat iemand het commentaar insprak van een natuurfilm die over darten ging, totdat de actie begon. "Om het echter te maken", probeert Westerman het zo goed mogelijk uit te leggen. "Ik ga niet bij de penetratie zeggen: in de roos."

'Het gaat helemaal fout dit'

"One hundred and eighty", roept Ek in een denkbeeldige microfoon. "Jij doet gelijk zo", haakt Westerman er op in, die door het gebaar van Ek aan iets heel anders denkt. Ek wil voorkomen dat het helemaal uit de hand loopt. "Ik bedoel de microfoon van de speaker", verduidelijkt ze. "Het gaat helemaal fout dit", lacht Ek, die dan wil weten of iemand ook daadwerkelijk akkoord is gegaan met het vreemde verzoek. "Dat weten we na de volgende set", is Westerman mysterieus.

"Ik heb nee gezegd", wil Westerman uit de doeken tijdens de volgende onderbreking. "Ik denk niet dat ik er thuis mee weg kom, als ik de Meiden van Holland volg op Instagram." De markante presentator weigerde het volgverzoek dan ook. Wel is hij benieuwd of een collega ja heeft gezegd. "Hoe komen we dat te weten? Het kan alleen maar door…", wil hij beginnen, waarna Ek het voor hem invult: "Ach moet je porno kijken voor je werk, wat zal jij balen."

Gesprek wordt nóg pikanter

Tussendoor komt er een pushbericht binnen over porno kijken. "Daarin staat dat 74 procent het kijkt", gooit Ek het balletje op, waarna ze de simpele rekensom maakt dat drie op de vier mannen dus kijkt. Westerman hoort er niet bij zegt hij. "Wij drie wel dus", haakt Co Stompé in, wijzend naar hemzelf en de commentatoren.

"Ik heb nu een héél vervelend beeld", zegt Westerman met een smerig gezicht. "Begint die partij niet zo?", grapt Ek. "Ik krijg dat nooit meer van mijn netvlies af", verzucht Westerman, tot gelach bij de anderen in de studio. "Wat moeten wij nu zeggen? Het is een míddagsessie", reageert commentator en oud-darter Niels de Ruiter vol ongeloof. "M’n kinderen zitten te kijken. Bedankt Koert, Co en Merel…"

