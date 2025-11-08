Vincent van der Voort kreeg een wel heel vreemd verzoek op zijn telefoon toen hij laatst zat te scrollen door Instagram. In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door doet hij uit de doeken wat hij op zijn schermpje zag. Het verzoek kwam van pornowebsite Meiden van Holland.

"Ik lag lekker languit op mijn bedje door Instagram te scrollen. Zag ik dat ik ineens een verzoek had. Waar Michael van Gerwen altijd de mooiste verzoeken krijgt, kreeg ik er eentje van Meiden van Holland", grinnikt Van der Voort in Darts Draait Door. "Of ik drie filmpjes in wilde spreken als commentator. Er staat nog niet bij wat voor filmpjes dat dan zijn, maar ik kan me er wel iets bij voorstellen. Er staat alleen dat ze iets van een WK gaan maken waar veel publiciteit op afkomt en ze beginnen met darten."

'Ze raakt de paal'

De ex-profdarter kan er wel om lachen en doet alvast wat voorspellende teksten die dan van hem nodig zouden zijn. "De kleren vliegen in het rond" en: "Ze raakt de paal!". "Ik moet het inspreken en weet ook niet wat er verder bij komt kijken, maar ik heb wel een vermoeden. Dat je dat soort dingen moet roepen. Maar laten we dat maar niet doen", ziet Van der Voort de humor er wel van in. "Ik wist niet eens wat Meiden van Holland was, ik moest het ook opzoeken. Maar dat gaat 'm niet worden. Toch bedankt voor de aanbieding."

Reactie van topdarters

'Ze' weten Van der Voort wel te vinden deze week. Eerder bereikten zijn uitspraken over de afgevallen topdarter Gerwyn Price Engeland en de hoofdpersoon zelf al. In een grappig bedoelde vergelijking had hij ook nog Bradley Brooks beledigd, zo liet de jonge Engelsman via sociale media weten.

In de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door staan Jelle Klaasen en de Grand Slam of Darts centraal. Ook bespreken presentator Damian Vlottes en ex-prof Vincent van der Voort de kritiek die Gerwyn Price en Bradley Brooks leverden op de podcast en bespreekt het tweetal nog andere zaken in de dartswereld. Beluister de nieuwe aflevering of check in via bijvoorbeeld YouTube of Spotify.