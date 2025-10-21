Johan Derksen heeft mensen zien komen en gaan bij Vandaag Inside en alle voorlopers. Maar er is één gast die hij liever bij het programma had gehouden. "Daar heb ik pijn van in mijn buik gehad."

De 76-jarige Derksen viel vorige week met zijn populaire programma opnieuw in de prijzen. Vandaag Inside won voor de tweede keer in de geschiedenis de Gouden Televizier-Ring. Dat werd groots gevierd, met een extra lange uitzending van twee uur. Ook kwamen 'de vrouwen van VI' Hélène Hendriks, Noa Vahle en Merel Ek de prestigieuze prijs overhandigen.

Johan Derksen mist 'moedige' Lale Gül bij Vandaag Inside

Wie dat feestje miste, was Lale Gül. Zij maakte de overstap naar RTL Tonight, nadat ze ook wat uitzendingen te gast was geweest bij Derksen en zijn kompanen Wilfred Genee en René van der Gijp. Ook Albert Verlinde en Ben van der Burg maakten de overstap naar de concurrent, maar het is Gül die Derksen echt mist. Dat zegt hij in zijn podcast Groeten uit Grolloo.

"Er is er eigenlijk maar één waarvan ik pijn in mijn buik van gehad heb. Dat Lale Gül ging", erkent Derksen, "want ik vind Lale Gül een heel moedige meid. Die durft alles te zeggen. Een jonge meid met een eigen mening. Die had ik graag bij ons gehouden, maar alle andere mensen waren vervangbaar."

Derksen begrijpt keuze wel

Zo ook Verlinde, die onlangs nog wel te gast was in de speciale uitzending rond het Gouden Televizier-Ring Gala. Derksen ziet dat de musicalster bij RTL Tonight niet naar zijn krachten wordt gebruikt. "Die was bij ons het zonnetje in huis, en krijgt daar nu een lullig onderwerpje over een nieuwe film of musical."

Derksen stak Lül een hart onder de riem, nadat haar vertrek bij Vandaag Inside haar toch een beetje dwars zat. "'Joh, je hoeft je daar niet voor te schamen. Op jouw leeftijd, met een huis, als je dan het dubbele kunt verdienen, moet je het altijd doen'", verzekerde hij haar. "Wij zijn ook voor het geld van RTL naar Talpa gegaan."