Het was een tijd geleden dat de mensen thuis presentator Jan Joost van Gangelen zagen bij ESPN. De boomlange man met zijn herkenbare krullenbol lag er bijna een jaar uit met een burn-out, maar kondigde half februari aan dat hij langzaam weer zijn werkzaamheden op zou pakken bij de voetbalzender. Dinsdagavond zat hij ineens weer aan de desk bij ESPN.

Met een inleiding alsof hij nooit weg is weggeweest maakte de 51-jarige Van Gangelen bij actualiteitenprogramma ESPN Vandaag de schakel van de 'dennenappel' in de KNVB Beker-halve finale tussen NEC en PSV naar 'slanke den' Aletha Leidelmeijer in Nijmegen. Die kon haar lachen niet bedwingen en zei gekscherend: "Wat heb ik je gemist", doelend op de lange afwezigheid van haar vaste partner aan de presentatiedesk bij ESPN. Hij ging daarna vrolijk verder met het begeleiden van de sport. Hij kwam verder niet terug op zijn rentree op televisie of over de moeilijke elf maanden die hij achter de rug heeft.

'Taaie, eenzame, bijzondere en mooie periode'

Op Instagram deed Van Gangelen wel uit de doeken hoe hij afgelopen maanden heeft beleefd. "Lieve allemaal, het afgelopen jaar heeft voor mij vooral in het teken gestaan van tot rust komen en herstellen. Dat was hard nodig en ik ben blij dat ik er de tijd voor heb genomen en gekregen. Het was een taaie, mooie, eenzame en bijzondere periode. Momenteel ben ik op een plek waar het juiste gevoel beetje bij beetje weer terugkomt. Daar ben ik natuurlijk heel blij mee", schreef het bekende gezicht van de Nederlandse sportjournalistiek.

'Voorzichtig weer wat dingen doen'

"Daarom ga ik binnenkort voorzichtig weer wat dingen doen voor ESPN. Stap voor stap, in mijn eigen tempo, met aandacht voor balans en vooral voor wat goed voelt. Ik heb er vertrouwen in en kijk ernaar uit om dit samen met alle collega’s weer voorzichtig op te bouwen. Het voelt enorm fijn om weer vooruit te kunnen kijken. Mede dankzij jullie lieve berichten, steun en begrip. Dat vind en vond ik heel bijzonder en daarvoor wil ik jullie ook heel erg graag bedanken. Tot binnenkort", sloot hij op 16 februari af. Dat binnenkort bleek dus dinsdag 3 maart tijdens de halve finale van de beker tussen NEC en PSV.