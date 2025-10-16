Het hoogtepunt van het seizoen voor polstokfenomeen Armand Duplantis was vorige maand tijdens het WK atletiek in Tokio. De Zweed werd overtuigend wereldkampioen en verbeterde voor de veertiende keer het wereldrecord. Zijn verloofde, Desiré Inglander, kende woensdag haar hoogtepunt van het jaar. Ze vergeleek het zelfs met de 'Super Bowl'.

Duplantis en Inglander zijn inmiddels al ruim een jaar verloofd. Het koppel gaf aan in 2026 het ja-woord tegen elkaar te willen zeggen. Voor die tijd timmeren beiden hard aan de weg om het beste uit hun carrières te halen . De 24-jarige Inglander doet dat als influencer en model. Woensdag schitterde ze in lingerie in een voor haar bijzonder moment.

'Super Bowl'

In New York vond woensdag de grote show van het lingeriemerk Victoria's Secret plaats. Een van de sterren van de avond was Inglander. Voor de show deelde de blondine op haar Instagram-verhaal dat het tijd was voor 'haar Super Bowl'. Hiermee doelde ze op de prestigieuse modeshow, die ze vergeleek met de befaamde American football-finale.

i Desiré Inglander ©Instagram @desireinglander

Na afloop van de show deelde ze beelden van haarzelf in lingerie op de catwalk. Hierbij benadrukte ze opnieuw dat dit evenement voor haar de 'Super Bowl' is.

Bijzondere primeur

En er was nog een sportgerelateerde vrouw die de show stal in New York. Namelijk de Amerikaanse basketbalster Angel Reese. Hiermee pakte ze een bijzonder primeur. De 23-jarige Reese was de eerste professionele sporter die deelnam aan de prestigieuse modeshow.

i Angel Reese ©Getty Image

'Ik had het niet verwacht'

Reese is een aanvaller namens de Chicago Sky. Hiermee komt ze uit in de WNBA, de vrouwelijke tegenhanger van de basketbalcompetitie NBA. Het was voor haar atijd al een grote droom om deel te nemen aan de modeshow van Victoria's Secret. Zo was ze als toeschouwer aanwezig bij de editie van vorig jaar. Daar deelde ze tegen een verslaggever van CNN haar toekomstige doelen. "Ik manifisteer dat ik volgend jaar hier zelf op het podium sta.''

Reese heeft haar doel dus behaald. Na afloop van de show was ze vol ongeloof. "Ik wist dat ik op een dag een Victoria's Secret-model zou zijn. Maar ik had niet verwacht dat het zo snel zou komen.''