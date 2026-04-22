Georgina Rodríguez, de verloofde van Cristiano Ronaldo, heeft een donatie van 120.000 euro gedaan. Met dat geld kan een negenjarig kind geholpen worden dat lijdt aan een zeldzame neurologische aandoening.

Dit nieuws werd bevestigd door het tijdschrift Hola, nadat de zus van de influencer, Ivana Rodríguez, het al had onthuld aan de krant 20minutos. Het jongetje is Javi. Na een normale ontwikkeling begon hij op zevenjarige leeftijd tekenen van neurologische achteruitgang te vertonen, waarbij hij geleidelijk zijn spraak- en bewegingsvermogen verloor. Bij het kind werd NEDAMSS vastgesteld, een zeldzame genetische aandoening die de hersenontwikkeling beïnvloedt en motorische problemen, bewegingsstoornissen en toevallen kan veroorzaken.

Zus Rodriguez doneert 100.000 prijzengeld na kookwedstrijd

De inzamelingsactie werd georganiseerd door de stichting 'El Ángel de Javi' en kreeg flink veel aandacht de afgelopen weken. Ivana Rodríguez, de zus van Georgina, was een van de meest actieve gezichten van de actie. Ze doneerde zelfs haar volledige prijzengeld van 100.000 euro, gewonnen in een Spaanse kookwedstrijd.

Diep ontroerd

Ondanks die bijdrage ontbrak er nog een aanzienlijk bedrag om het benodigde bedrag te bereiken. Het resterende bedrag werd gedekt door de donatie van Georgina Rodríguez, die, volgens haar zus, diep ontroerd raakte bij het zien van een foto van de slapende Javi. "Ik huilde van geluk toen ik het hoorde", onthulde Ivana Rodriguez toen ze het nieuws deelde met de moeder van Javi.

'Antwoord op onze smeekbeden'

Dankzij de ruimhartige donaties van de gezusters Rodriguez kan de stichting nu de volgende fase ingaan, waardoor de therapie kan starten en er nieuwe hoop gloort voor Javi en andere kinderen met dezelfde ziekte. "We zijn heel blij. Er is nog veel werk aan de winkel, maar de steun van Georgina is een antwoord op onze smeekbeden en de steun die we nodig hadden op een cruciaal moment", zegt Ana Piera, de moeder van de jongen, tegen El Periodico.

'Groot hart'

Ook dankt ze Cristiano Ronaldo zelf voor de aandacht die de voetballer van Al-Nassr genereert. "Hun attente gebaren en steun voor goede doelen zoals de onze zijn echt indrukwekkend. Het getuigt van ongelooflijke gevoeligheid en een groot hart."