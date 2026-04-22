Cristiano Ronaldo is inmiddels 41 lentes jong, maar het ziet er nog altijd niet naar uit dat hij binnenkort zijn voetbalschoenen aan de wilgen gaat hangen. De Portugese superster ligt bij zijn Saoedische club Al Nassr nog vast tot medio 2027 en zou volgend jaar weleens een bijzonder moment kunnen gaan beleven met zijn inmiddels 15-jarige zoon.

Al Nassr overweegt namelijk serieus om Cristiano Jr., de zoon van Cristiano Ronaldo, volgend seizoen al naar het eerste elftal te promoveren. Dit meldt de Saoedische krant Al Weeam en ook transfergoeroe Fabrizio Romano is daarvan overtuigd.

De definitieve beslissing over de promotie van de 15-jarige speler, die in juni 16 wordt, valt aan het einde van dit seizoen. De zoon van Ronaldo heeft in ieder geval iets van zijn talent meegekregen, want hij blinkt momenteel uit bij de Onder 16 van de Saoedische club en heeft ook al voor Portugal Onder 16 gespeeld. Cristian Junior speelde eerder in de jeugd bij Juventus en Manchester United toen zijn vader voor het eerste elftal van die teams uitkwam.

Ronaldo aast op twee prijzen in huidig seizoen

Zijn vader heeft nog een contract tot en met de zomer van 2027 en kan volgend seizoen dus een heel speciaal moment met zijn zoon gaan beleven, maar voorlopig zal hij zich nog focussen op het huidige seizoen. Met Al Nassr hoopt hij eindelijk een keertje landskampioen te worden. Dat lukte in de afgelopen drie jaar niet, maar nu ligt de club wel op koers.

Met nog vijf rondes te gaan staat de club van Ronaldo acht punten voor op Al Hilal, dat wel nog een wedstrijd tegoed heeft. Al Nassr heeft ook nog kans om internationaal een prijs te winnen, want de Saoedische club staat in de halve finales van de AFC Champions League Two. Dat is het tweede Aziatische toernooi en dus vergelijkbaar met de Europa League.

WK 2026

Ondanks zijn leeftijd maakt Ronaldo ook nog altijd deel uit van het Portugese elftal. De superster hoopt komende zomer bij het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten eindelijk het grote gat op zijn erelijst te vullen door met de nationale ploeg wereldkampioen te worden. Voor Ronaldo wordt het de zesde keer op rij dat hij meedoet met het WK. Portugal is in de groepsfase ingedeeld bij DR Congo, Oezbekistan en Colombia.