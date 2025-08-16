Wereldkampioen Rico Verhoeven heeft zijn volgers aan het lachen gekregen met een hilarische video op Instagram, waarin zijn verloofde een avondje uit ruw verstoort. Naast zijn passie voor kickboksen heeft Verhoeven namelijk nog een andere liefde: acteren. Regelmatig deelt hij sketches op Instagram, naast zijn rollen in Hollywood-films.

De kickbokser, die ook een passie voor acteren koestert, deelt regelmatig video's van sketches op Instagram. Vaak heeft Naomy van Beem, zijn verloofde, een rol in deze video's. Zo ook in de nieuwste video die de kickbokser op Instagram deelt, waarin hij een vriend opbelt om een 'jongensavond' te organiseren.

'Hoe het wordt geannuleerd...'

De kickbokser belt enthousiast een van zijn vrienden op. “Yo bro, vanavond is het jongensavond. Wij tweeën, let’s go,” zegt hij. Zijn vriend stemt in, waarna de wereldkampioen juichend reageert. Maar aan die blijdschap komt abrupt een einde. Op enkele meters afstand verschijnt Van Beem onverwacht in beeld, gehuld in een badjas, terwijl ze stilletjes bij de deur heeft staan luisteren. Haar blik spreekt boekdelen. “We gaan niet uit,” zegt Verhoeven vervolgens geschrokken tegen zijn vriend.

Met de video, met als onderschrift 'Hoe jongensavonden worden geannuleerd', haalt de wereldkampioen een hoop lachers op zijn hand. In de reacties laten zijn volgers weten de video erg grappig te vinden. De kickbokser heeft dan ook wat tijd om zich met zijn acteerpassie bezig te houden, naar verwachting zal hij pas in december weer in actie komen bij Glory.

Gevecht bij Glory

De wereldkampioen komt jaarlijks meestal twee keer in actie tijdens een titelgevecht, waarvan een vrijwel altijd tijdens Glory Collision in december. Afgelopen juni kwam het zwaargewicht in actie tegen Artem Vakhitov, de voormalig wereldkampioen in de lichtzwaargewicht divisie van Glory. De Rus moest zijn titel echter noodgedwongen opgeven, omdat hij sinds het ontstaan van het conflict tussen Rusland en Oekraïne in 2022 niet meer in actie mocht komen bij de vechtsportorganisatie.

De Rus maakte een uitstapje naar de UFC, maar keerde in juni terug bij Glory voor een titelgevecht tegen Verhoeven tijdens Glory 100. Laatstgenoemde domineerde vijf ronden, waarmee hij zijn titel wederom succesvol verdedigde. Verwacht wordt dat hij het in december zal opnemen tegen de winnaar van het zwaargewichttoernooi Last Heavyweight Standing.