Rico Verhoeven is net teruggekeerd van een vakantie met zijn verloofde Naomy van Beem en familie en besloot een bezoek te brengen aan het Zin in de Zomer Fest te Spaarnwoude. Daar kwam hij artiest Flemming tegen, die het niet kon laten om een face-off met de wereldkampioen aan te gaan. De artiest bedacht daar een passen onderschrift bij, waar de kickbokser wel om kon lachen.

De wereldkampioen is het wel gewend om een face-off aan te gaan. Niet alleen met zijn tegenstanders, maar ook met fans die regelmatig een face-off met de bijna twee meter lange kickbokser aan willen gaan voor een foto. De kickbokser is de beroerdste niet, en neemt regelmatig tijd voor zo een kiekje.

Cruisevakantie

De kickbokser genoot vorige week van een vakantie met onder meer zijn verloofde en halfzus Nadia Tsouli. Het gezelschap stapte aan boord van een cruiseschip en passeerde meerdere locaties. Zo werd er onder meer een stop in Rome gemaakt, waar de kickbokser een kijkje kwam nemen bij het beroemde Colosseum. Ook aan boord van het schip vermaakte Verhoeven zich prima, zo nam hij deel aan een sessie bodyboarden.

Uiteraard werd er ook gesport. Zo bleek uit video's die de wereldkampioen deelde van een workout met Van Beem en Tsouli, die beiden ook sportfanaten zijn. "Doe jij workouts tijdens je vakanties?", schreef hij erbij.

Bezoek aan festival

Zondag bezocht Verhoeven, die net was teruggekeerd van zijn vakantie, een bezoek aan het Zin in de Zomer Fest te Spaarnwoude, wat voorheen bekend stond als Dutch Valley, daar kwam hij artiest Flemming tegen in de VIP. Die het wel zag zitten om een face-off aan te gaan met de veel langere kickbokser. Hoewel de artiest lachend poseerde, keek de kickbokser met een dodende blik.

"Stoot per ongelijk iemand zijn biertje om in de VIP", bedacht de artiest als passend onderschrift bij de foto die hij later deelde in zijn verhaal op Instagram. De kickbokser kon daar wel om lachen, zoals te zien is aan de lachende emoji die hij bij het filmpje plaatste, terwijl hij het in zijn eigen verhaal op Instagram deelde.

Nieuw titelgevecht

Afgelopen juni verdedigde de wereldkampioen zijn titel succesvol tegen Artem Vakhitov, de Russische oud-kampioen in de light-heavyweight divisie van Glory, tijdens Glory 100. De verwachting is dat de kickbokser aanstaande december opnieuw in actie zal komen tijdens een titelgevecht bij Glory Collision. Wie zijn tegenstander zal worden, is op het moment van schrijven nog niet bekend. Mogelijk zal dit de winnaar van het zwaargewichttoernooi Last Heavyweight Standing zijn.