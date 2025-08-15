Rico Verhoeven en Jamal Ben Saddik zullen nooit de beste vrienden worden. De Marokkaans-Belgische kickbokser hoopt echter wel op nog een gevecht. Dan staat de regerend wereldkampioen wat te wachten volgens Ben Saddik.

De veelbesproken Belgische kickbokser stond twee keer tegenover Verhoeven. Beide keren behield de Nederlander zijn belt maar de laatste keer (2021) wankelde hij. Ben Saddik sloeg Verhoeven een zwaar gezwollen en bloedend oog. Het was zelfs zo erg, dat de telefoonherkenning van de Nederlander niet meer werkte. Toch won Verhoeven de vooralsnog laatste ontmoeting.

'Ik ga hem vermoorden'

Sindsdien aast Ben Saddik op een rematch, alleen die komt er tot onvrede van hem maar niet. "Iedereen weet dat Rico mij al jaren ontloopt", blafte de Belg in een video van Glory. "Zijn team ontwijkt mij op alle mogelijke manieren. Ze willen dat gevecht gewoon niet."

Als het gevecht er op de een of andere manier toch komt, dan is Verhoeven gewaarschuwd. "Dan vermoord ik hem", verzekerde Ben Saddik.

Beladen verleden

Het tweetal heeft buiten de ring een lange geschiedenis van verhitte confrontaties, die verder gaan dan sportieve rivaliteit. Hun conflict begon al in 2017 tijdens de staredown voorafgaand aan Glory 49, toen Ben Saddik Verhoeven in het gezicht spuugde na beschuldigingen van dopinggebruik. The King of Kickboxing schuwt het niet om in de media het dopingverleden van de Marokkaanse Belg aan te houden.

De situatie escaleerde verder tijdens de Glory Grand Prix in maart 2024, toen Ben Saddik – die op dat moment niet zelf vocht – de ring betrad na een wedstrijd van Verhoeven en hem probeerde te schoppen. Het incident leidde tot woede bij Verhoeven, die eiste dat Ben Saddik definitief uit de sport zou worden verbannen.

Last Heavyweight Standing

Dat is niet gebeurd. Sterker nog: Ben Saddik heeft de afgelopen maanden meer dan genoeg gevochten na het uitzitten van een schorsing. Hij kwam in actie bij het Last Heavyweight Standing-toernooi. Ben Saddik moet zich nog zien te plaatsen voor de finale-avond, maar dan moet hij wel afrekenen met Levi Rigters.