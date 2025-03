Joy Beune had speciale plannen na succesvol WK: 'Ga daar liever heen dan met paar dronken schaatsers de kroeg in'

Joy Beune kende met drie gouden medailles een ongekend WK langebaan, maar de topschaatsster hoeven we niet in de lampen van de plaatselijke kroeg te verwachten. De atlete uit Borne gaat in tegenstelling tot Joep Wennemars en oud-schaatsster Ireen Wüst liever naar haar familie of in bed liggen.

"Ik weet niet of ik de kroeg in ga hoor. Ik ben niet zo’n feestbeest", is de succesvolle Beune eerlijk in de schaatspodcast van de NOS. "Wat mij betreft is het helemaal goed als ik vanavond in bed ga liggen hoor. Mijn familie en vrienden zijn hier ook. Daar ga ik veel liever naartoe dan dat ik met een paar dronken schaatsers in de kroeg sta hoor."

De eveneens aanwezige Ireen Wüst had als actief schaatser een andere instelling dan Beune. Zij ging juist wel tot in de late uurtjes door als het seizoen er eenmaal opzat. “Ik was daar wel goed in om af en toe even de slingers op te hangen als het seizoen klaar is inderdaad.”

Kjeld Nuis

Beune sprak direct na haar succesvolle 1500 meter met haar vriend Kjeld Nuis. Die deed echter zijn hand voor de mond, waardoor je niet kon zien wat hij zei. Beune heeft echter geen moeite om te delen wat er precies werd gezegd. "Ik kreeg weer allemaal dingen te horen die beter konden", grapt Beune. "Nee hoor, hij was super trots. Ik weet niet precies wat hij zei, maar een hele analyse waarschijnlijk."

Selfiestick

Beune werd na haar race ook met een apart voorwerp in haar handen gezien tijdens haar ereronde. Ze onthult nu wat dit voor ding was. "Er kwam iemand van de ISU en die kwam met een 360 camera. Hij vroeg of ik alsjeblieft een rondje kon rijden met dat ding. Diegene was volgens mij heel erg blij dat ik dat deed. Ik heb geen idee waar het op te zien is. Ik vond het wel lachen met dat ding, als ik zelf de beelden ook krijg."