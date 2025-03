Schaatsicoon Ireen Wüst spreekt bijzondere hoop uit voor Joy Beune en Joep Wennemars: 'Sorry'

Het ging op de WK afstanden niet alleen over Joep Wennemars en Joy Beune, maar ook over hun ouders. Vader Erben Wennemars stond in Hamar de hele tijd met zijn neus op televisie te vertellen over de prestaties van de schaatsers en de ouders van Beune werden door haar telkens betrokken in haar ereronde. De band tussen de topsporters en hun vader en moeder staat geregeld onder druk.

Dat geeft Beune toe in de schaatspodcast van de NOS. Tijdens de WK in de Noorse schaatstempel kwamen haar vader en moeder regelmatig in beeld. Zeker omdat dochterlief liefst drie gouden medailles won en dus in het middelpunt van de belangstelling stond. "Ik heb er vroeger wel moeite mee gehad", is Beune eerlijk over de relatie in het gezin.

'Allemaal in mijn hoofd bedacht'

"Zij steken ook veel energie en tijd in mij. Ik had eigenlijk altijd het gevoel dat ik iets moest laten zien. Dat ik iets terug moest doen. Dat voelde als druk. Als je een gesprekje met ze voert, blijken ze daar helemaal niet zo in te staan. Dat heb ik zelf in mijn hoofd bedacht, daar had ik vroeger heel veel moeite mee."

'Dat voel je heel erg'

Voor Wennemars junior, die ook te gast is in de schaatspodcast, is dat 'probleem' nóg ingewikkelder, met zo'n bekende schaatsvader. Hij verwoordt het duidelijk. "Het is iets wat niet uitgesproken wordt, maar wat je wel heel erg voelt." Beune beaamt dat, omdat haar ouders overal mee naartoe gingen en haar steunden waar mogelijk. Die 'druk' vond ze moeilijk. "Als je zoiets bespreekbaar maakt en het er met ze over hebt, dan blijkt dat ik iets in mijn hoofd groter heb gemaakt dan het is."

Ontspanning of meer druk?

De presentatoren wijzen Wennemars erop dat die druk nu wellicht wel eraf is, nu hij wereldkampioen is geworden. "Ik heb al een mooie carrière zo. Maar ik hoop gewoon wel, omdat de kop eraf is, dat ik op een andere manier er ontspannen in kan staan." Schaatslegende Ireen Wüst vreest echter dat het omgekeerd werkt. "Heel lief van je moeder, maar voor jezelf krijg je alleen maar meer drang om jezelf te bewijzen."

'Hoop ik voor jullie allebei'

Wüst weet het als geen ander, want zij won prijs na prijs. Ze zegt dan ook 'sorry' tegen veelvraat Beune, die waarschijnlijk alleen maar meer druk gaat voelen naarmate ze meer wint. In plaats van dat de druk minder wordt door de 'toch al' gewonnen prijzen. "Ik hoop voor jullie allebei dat de ontspanning pas komt na jullie carrière. Dat de druk alleen maar hoger wordt, want dan win je alleen maar meer en ben je goed bezig."