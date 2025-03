Complimenten voor 'gouden' Joy Beune: 'Zij heeft vier jaar lang aan zichzelf getwijfeld'

Joy Beune was dé vrouw op de WK afstanden, door de 1500 meter, 3000 meter en ploegenachtervolging te winnen. Het levert haar complimenten op van oud-topschaatsster Marianne Timmer. "Wat een prachtig plaatje om te zien."

"Wat een prachtige rit, zó stabiel", blikt Timmer met enthousiasme terug op de 1500 meter van 'de gouden' Beune op zondag. "Zij heeft vier jaar lang lopen twijfelen aan zichzelf en nu in dit team (Team IKO-X2O), red.) maakt ze de sprongen."

De 25-jarige Beune reed tot 2022 voor Team LottoNL-Jumbo (inmiddels Team Essent) en kwam daar niet echt vooruit, terwijl zij in de jeugd te boeken stond als een van de grootste talenten. Inmiddels is de schaatsster nu al een goed jaar in topvorm. In 2024 won zij het WK allround én ook nog eens twee onderdelen op de WK afstanden: de 5000 meter en de ploegenachtervolging.

Olympische Spelen

Dit jaar voegde ze daar nog een titel op het NK allround (haar eerste) aan toe en een zilveren plak op het EK allround, haar beste resultaat tot nu toe. Ze laat daarmee zien een kanshebber te zijn op vier afstanden op de Olympische Spelen van volgende zomer: de 1500 meter, de 3000 meter, de 5000 meter en de ploegenachtervolging.

Timmer kijkt nu al uit naar de Winterspelen van 2026 in Milaan. "Het belooft ontzettend veel voor de Olympische Spelen van volgend jaar. Ik kijk er eerlijk gezegd nu al naar uit. De nieuwe generatie klopt aan. Je kan geen steken laten vallen, want dat kost je meteen een podiumplek."

Vakantie

Beune kan nu lekker plannen maken voor in haar vrije tijd. "Ik kan nu even lekker uitrusten, heb geen verplichtingen en geen schaatsen, dus ik ga daar volop van genieten," vertelt ze aan Sportnieuws.nl.

"Ik ga even lekker naar de zon met Kjeld, en we brengen ook nog een weekje door met Kjelds zoontje tijdens de meivakantie. Daar kijk ik erg naar uit: even naar de zon, niks moeten, en lekker de fiets meenemen."