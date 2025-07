Na de pijnlijke uitschakeling op het EK breekt er voor de Oranje Leeuwinnen een nieuw tijdperk aan, met Arjan Veurink als bondscoach aan het roer. Hoewel zijn naam bij de gemiddelde voetbalfan niet direct een belletje doet rinkelen, is zijn impact op het vrouwenvoetbal groot. Iedereen die Veurink kent, weet: hij ademt voetbal en leeft voor zijn vak. Dit weten we over de nieuwe bondscoach van de Oranje Leeuwinnen.

Veurink is geboren op 23 september 1986 in het Overijsselse Ommen. De nuchtere oosterling ontdekte al op jonge leeftijd dat zijn talent niet per se in doelpunten maken lag, maar in het smeden van teams. Terwijl andere jongens op zaterdag de bal achterna renden, stond Arjan als zeventienjarige de lokale jeugd te coachen bij OZC Ommen. Zijn frisse en gedreven aanpak viel op, maar het vrouwenvoetbal was toen nog een onbekende wereld voor hem.

Eerste kans in het vrouwenvoetbal

Dat veranderde in de zomer van 2007 tijdens een avontuurlijk voetbalkamp in de Verenigde Staten. Wat begon uit nieuwsgierigheid, 'eens kijken hoe het daar gaat', groeide uit tot een passie die zijn hele trainerscarrière zou vormgeven. In datzelfde jaar kwam hij via een project bij FC Twente terecht, waar hij de kans kreeg zich op het hoogste niveau te bewijzen. Eerst als assistent, maar later als hoofdcoach van het beloftenelftal.

Vanaf meet af aan stal hij de show met zijn vernieuwende trainingsmethoden en scherpe oog voor talent. Op z’n 25e werd hij hoofdtrainer van FC Twente Vrouwen en schreef geschiedenis: vier landstitels, twee BeNe League-titels, een KNVB Beker en als kers op de taart: de achtste finales van de Champions League, een primeur voor een Nederlandse club.

i Arjan Veurink in het midden met de schaal bij het kampioenschap met FC Twente Vrouwen. ©Pro Shots.

Stille kracht van Oranje én Engeland

Dat Sarina Wiegman hem in 2017 vroeg haar rechterhand te worden bij de Oranje Leeuwinnen bleek een gouden zet. Terwijl Wiegman het gezicht was, fungeerde Veurink als de brein op de achtergrond; de man die met flip-overs, magnetische bordjes en een luisterend oor de Oranje Leeuwinnen naar het Europees kampioenschap leidde in 2017. Precies in die periode verraste het leven hem privé ook nog eens: samen met zijn (vooralsnog onbekende) partner kreeg hij een tweeling – Tomas en Fleur.

Succes na succes

De successen volgden elkaar in rap tempo op voor Veurink. In dienst van de KNVB werd hij in 2019 vicewereldkampioen en bereikte hij in 2021 de Olympische Spelen in Tokio. Naast zijn rol als assistent bij de nationale teams werkte hij bij de KNVB achter de schermen aan talentontwikkeling en de groei van de Vrouwen Eredivisie. Veurink was de brug tussen beleid en praktijk, tussen droom en uitvoering.

Daarna werd hij opnieuw door Wiegman gevraagd als haar rechterhand, dit keer bij het Engelse nationale team. Met Engeland werd hij in 2022 Europees kampioen. Veurink wordt sindsdien ook over de landsgrenzen geprezen om zijn tactisch inzicht, duidelijke communicatie met speelsters en zijn vermogen om in alle prestatiedruk het menselijke aspect centraal te stellen.

Ambitie voor bondscoach van Oranje

Veurink spreekt al jaren geleden openlijk over zijn ambitie om ooit hoofdcoach van Oranje te worden. In 2020 gaf hij voor het eerst eerlijk toe: bondscoach van het Nederlands elftal, dat was zijn ultieme doel. Nu krijgt hij, gesteund door het vertrouwen van de KNVB en met binnenkort zijn UEFA Pro-diploma op zak, de kans om die droom werkelijkheid te maken.

Zijn afscheid van Sarina Wiegman wordt door haar met een knipoog omschreven als een 'business-scheiding'. Het duo werkte in totaal maar liefst acht jaar samen. "We kennen elkaar door en door. Maar ja, nu komt het tot een scheiding, haha." Terwijl Wiegman doorgroeide tot manager, ontwikkelde Veurink zich tot het inhoudelijke brein achter de successen.

Unieke confrontatie

Opvallend was het moment waarop Veurink, toen hij enkele maanden eerder was aangesteld als opvolger van Andries Jonker, zelfs Nederlandse harten brak: in juli 2025 boekte Engeland onder zijn medeverantwoordelijkheid een indrukwekkende 4-0 zege op Oranje, waardoor zijn toekomstige team zo goed als uitgeschakeld werd voor het EK. De ploeg van Veurink strijdt nog wél om de Europese titel, waarna hij in oktober officieel aan de slag zal gaan bij Nederland.

Missie: Oranje terug aan de wereldtop

Slechts een uur na de pijnlijke uitschakeling op het EK trok Jonker een harde conclusie. Toen hij in 2022 aantrad, was zijn ambitie om Nederland weer tot de wereldtop te laten behoren, maar die doelstelling heeft hij binnen drie jaar niet kunnen realiseren. "Vind ik nog steeds dat we wereldtop zijn? Nee, dat zijn we niet, want we hebben met 4-0 van Duitsland verloren, 4-0 van Engeland en nu 5-2 van Frankrijk. Dan hoor je er niet bij. Punt", verklaarde de vertrekkende trainer resoluut.

Voor Veurink is de opdracht helder: het Nederlands vrouwenvoetbal terugbrengen naar de wereldtop. Met zijn frisse kijk, internationale ervaring en menselijke aanpak wordt hij gezien als de ideale persoon om de Oranje Leeuwinnen naar nieuwe hoogten te leiden. Toch wacht hem een flinke uitdaging: het vervangen van de gouden generatie door nieuw, jong talent.