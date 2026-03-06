Quincy Promes zit nog altijd achter de tralies. De voetballer werd veroordeeld voor cocaïnehandel en het mishandelen van zijn neef. Promes hoopt op vrijlating en heeft daarvoor een ingrijpend besluit genomen.

De rechtbank legde Promes in totaal 7,5 jaar cel op. Lang bleef de voetballer uit handen van justitie, omdat hij in Rusland bij Spartak Moskou voetbalde. Toen Promes op trainingskamp tegen de lamp aan liep, rook Nederland zijn kans. Na lang onderhandelen leverde de Verenigde Arabische Emiraten hem uit. Dus zit Promes sinds juni 2025 vast in Nederland.

Quincy Promes slaat nieuwe advocaten in de armen

De zaak loopt momenteel in hoger beroep. Binnenkort volgt de vierde voorbereidende zitting. Daarvoor heeft Promes nieuwe advocaten aangenomen. Geert-Jan en Carry Knoops zullen de voetballer bijstaan, zo melden ze aan het Algemeen Dagblad. De advocaten zorgden in december nog voor vrijspraak bij zanger Marco Borsato, vanwege zijn beruchte ontuchtzaak.

Promes heeft meermaals het verzoek ingediend om zijn voorlopige hechtenis te beëindigen. Maar daar ging het gerechtshof in Amsterdam al die keren niet mee akkoord. Zij vinden dat er sprake is van "ernstig strafbare feiten".

Promes wil kinderen financieel helpen

Anders dan de advocaat van Promes betoogde, vindt het hof dat sprake blijft van vluchtgevaar. Het hof vindt de persoonlijke omstandigheden van Promes evenmin doorslaggevend voor het schorsen van zijn voorlopige hechtenis. Promes gaf aan financieel voor zijn vijf kinderen te willen zorgen zolang er nog geen zicht is op de inhoudelijke behandeling van het hoger beroep.

"Het gaat me niet eens meer om mijn voetbalcarrière. Het is enkel financieel om de kinderen te helpen", zei Promes in december bij het hof. "Als ik de kans krijg om vrij te komen, zal ik me houden aan de voorwaarden." Zijn advocaat noemde de financiële situatie van zijn cliënt schrijnend. In de gevangenis kan Promes niet trainen. "Momenteel ben ik niet fit. Als ik vrijkom, is het eerste wat ik ga doen keihard werken om weer fit te worden."

Crimineel verleden

Promes wordt verdacht van cocaïnesmokkel en het neersteken van zijn neef. De rechtbank in Amsterdam veroordeelde Promes eerder bij verstek tot zes jaar cel voor betrokkenheid bij de smokkel van cocaïne en tot achttien maanden voor het neersteken van zijn neef.