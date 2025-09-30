Quincy Promes verscheen dinsdag in het gerechtshof Amsterdam, maar hij was niet de enige bekende oud-Ajacied. Ook Hakim Ziyech, met wie hij een tijdlang succesvol samenspeelde, dook op in het gerechtsgebouw in Amsterdam. Ziyech zat op de publieke tribune om zijn voetbalvriend te steunen.

Promes werd eerder veroordeeld voor mishandeling en zijn betrokken rol bij drugssmokkel. Daarvoor werd hij veroordeeld voor 7,5 jaar cel. De 33-jarige ging in hoger beroep en daar is deze zogeheten regiezitting onderdeel van. Daar was Ziyech als toeschouwer dus bij aanwezig. Promes blijft voorlopig vastzitten, in elk geval tot de volgende zitting over maximaal drie maanden. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam besloten. Verzoeken om zijn voorlopige hechtenis op te heffen of te schorsen, wees het hof af.

'Maatschappelijke onrust'

Volgens het Openbaar Ministerie is er sprake van vluchtgevaar en zou de maatschappij geschokt zijn als Promes het hoger beroep in vrijheid mag afwachten. Het hof is het daarmee eens. "Het zou tot maatschappelijke onrust leiden", zei de voorzitter van het hof. "Het belang om uw professionele voetbalcarrière voort te zetten, weegt niet op tegen de maatschappelijke en strafrechtelijke belangen." Promes was zelf aanwezig bij de zitting, maar zei niets. De datum van de derde inleidende zitting is nog niet bekend.

Oude bekenden bij Ajax

Dat Ziyech Promes kwam steunen, is niet geheel verrassend. De twee kunnen het erg goed met elkaar vinden. Ze speelden samen bij Ajax en vielen toen op door hun connectie op het veld. In het seizoen 2019/2020 scoorde Promes in de Champions League veelvuldig op aangeven van de oud-speler van onder meer FC Twente, Ajax, Chelsea en Galatasaray.

Ook nadat ze gescheiden werden bij Ajax bleef hun band goed. Ziyech zocht Promes zelfs op toen hij in Dubai vertoefde, terwijl er al een veroordeling vanuit Nederland was. In 2023 en 2024 werd de 50-voudig international, die nog op het EK van 2021 onder Frank de Boer in actie kwam, veroordeeld voor twee strafbare feiten.

Jarenlange celstraf

Promes zit voorlopig vast vanwege zijn rol bij cocaïnesmokkel (zes jaar) en het neersteken van zijn neef (anderhalf jaar), maar wil dat eigenlijk niet. Zijn advocaat vroeg daarom wederom op de voorlopige hectenis te schorsen. De voetballer zit inmiddels al een tijdje in Nederland, want hij werd deze zomer opgepakt in Dubai en in juli naar Nederland gebracht.

Overigens zit Ziyech momenteel zonder club. Hij vertrok aan het begin van dit kalenderjaar bij Galatasaray en trok naar Al-Duhail SC in Qatar. Daar vertrok hij deze zomer. Promes heeft vanzelfsprekend geen werkgever. Hij ging in 2021 naar Spartak Moskou. In Rusland zat hij lange tijd veilig, dat land heeft immers geen uitleveringsverdrag met Nederland, maar tijdens een trainingskamp in de Verenigde Arabische Emiraten ging het alsnog mis.

Hakim Ziyech zonder club

Hij werd op het vliegveld vanwege een ander incident aangehouden. Vervolgens duurde het lang voordat hij aan Nederland werd uitgeleverd. In de tussentijd speelde Promes nog geregeld voor de plaatselijke voetbalclub United FC.