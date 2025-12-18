Voetballer Quincy Promes zit al zes maanden in voorlopige hechtenis op verdenking van drugssmokkel en het neersteken van zijn neef. Donderdag deed hij een verzoek aan het gerechtshof in Amsterdam om voor zijn vijf kinderen te kunnen zorgen.

Promes heeft gevraagd om zijn voorarrest op te heffen, zodat hij voor zijn vijf kinderen kan zorgen. De voetballer zit nu zes maanden in voorlopige hechtenis en wil de inhoudelijke behandeling van zijn strafzaak in hoger beroep in vrijheid afwachten.

"Het gaat me niet eens meer om mijn voetbalcarrière. Het is enkel financieel om de kinderen te helpen", zei Promes donderdag bij het hof. "Als ik de kans krijg om vrij te komen, zal ik me houden aan de voorwaarden."

'Schrijnende' situatie

Zijn advocaat noemde de financiële situatie van zijn cliënt schrijnend. In de gevangenis kan Promes niet trainen. "Momenteel ben ik niet fit. Als ik vrijkom, is het eerste wat ik ga doen keihard werken om weer fit te worden."

Promes bezit meerdere panden, maar ontvangt volgens zijn advocaat niet uit alle panden inkomsten. Zijn moeder woont in een van de huizen. In een ander pand woont zijn ex met de kinderen. De huurder van een derde pand zou de huur niet betalen, schetste de advocaat. "En dan moet hij zorgdragen voor vijf minderjarige kinderen. Inmiddels is de nood wel hoog", zei advocaat Cem Polat.

Promes wordt verdacht van cocaïnesmokkel en het neersteken van zijn neef. De rechtbank in Amsterdam veroordeelde Promes eerder bij verstek tot zes jaar cel voor betrokkenheid bij de smokkel van cocaïne en tot achttien maanden voor het neersteken van zijn neef. Beide zaken zijn samengevoegd in hoger beroep.

'Hoogst ongebruikelijk'

Het Openbaar Ministerie verzet zich tegen schorsing of opheffing van de voorlopige hechtenis. "Het is hoogst ongebruikelijk", zei de advocaat-generaal. Hij benadrukte dat Promes het alleen heeft over zijn eigen belangen en zwijgt bij vragen over de verdenkingen. De zaak wordt niet eerder dan in september volgend jaar inhoudelijk behandeld, gaf het hof aan.

Voetbalcarrière

De Nederlander speelde van 2019 tot 2021 bij Ajax. Hij werd in 2020 aangeklaagd wegens het steken van zijn neef. Vervolgens vertrok hij naar Rusland, waar hij onder contract stond bij Spartak Moscow. Daar zat hij lange tijd veilig, het land heeft immers geen uitleveringsverdrag met Nederland

Promes vertrok in 2024 naar Dubai United. Daar ging het alsnog mis tijdens een trainingskamp in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij werd op het vliegveld vanwege een ander incident aangehouden. Nadat hij een tijdje vast zat in Dubai, werd hij uitgeleverd aan Nederland.

De aanvaller speelde 50 wedstrijden voor het Nederlands elftal. Daarin scoorde hij zeven keer.