Andreas Schjelderup, ooit een van de meest veelbelovende talenten van Scandinavië, heeft in Denemarken een voorwaardelijke celstraf gekregen. De 21-jarige aanvaller van Benfica werd vervolgd voor het verspreiden van kinderporno. De Noor, die in het verleden werd gelinkt aan Ajax en PSV, reageerde eerder al op de beschuldiging met een opvallend open verklaring op Instagram.

De aanklager eiste twintig dagen cel voor de achtvoudig international van Noorwegen, maar Schjelderup komt er met een voorwaardelijke celstraf van veertien dagen vanaf. Hij hoeft dus niet de gevangenis in, maar is wel de klos als het nog een keer gebeurt. Schjelderup is een Noor, maar aangezien hij op het moment van het strafbare feit bij FC Kopenhagen speelde, werd de zaak in Denemarken afgehandeld.

De voetballer ging onlangs al diep door het stof: "Ik wil eerlijk zijn met jullie over een stomme fout die ik ongeveer twee jaar geleden heb gemaakt. Ik heb geen excuses. Wat ik toen in Denemarken deed was illegaal en verkeerd. Ik neem er volledige verantwoordelijkheid voor en hoop dat mijn fout anderen kan voorkomen dezelfde vergissing te maken."

'Ik zag alleen de eerste seconden'

Volgens de aanvaller speelde de zaak zich af toen hij negentien was. Hij ontving een korte video en stuurde die zonder na te denken door naar een vriend. "Ik zag alleen de eerste seconden en begreep niet wat het was. Mijn vriend wees me er direct op dat het illegaal was om te delen, dus ik verwijderde het meteen", aldus Schjelderup.

De politie nam dit jaar contact met hem op over de doorgestuurde seksvideo met minderjarigen, waarna hij volledig meewerkte. "Ik ben in shock. Ik heb een fout begaan en ben klaar om de gevolgen te dragen. De misdaad waarvoor ik veroordeeld zal worden, weerspiegelt niet wie ik ben als persoon of waar ik voor sta."

Tot slot deelde de aanvaller een waarschuwing aan zijn volgers. “Kijk of deel alsjeblieft geen content met aanstootgevende inhoud. Het is verboden. Het spijt me nogmaals en ik hoop dat jullie me kunnen vergeven.”

Tekst gaat verder onder foto

i Bericht van Andreas Schjelderup over de pijnlijke zaak. ©Instagram

Open excuses en duidelijke waarschuwing

Het nieuws over de zaak kwam op een pijnlijk moment, want het werd net voor de cruciale WK-kwalificatieduels van Noorwegen bekend. Daar baalde Schjelderup van, maar desondanks maakte hij wel gewoon minuten voor de Noren. Hij speelde twintig minuten mee tijdens het duel met Estland. Noorwegen plaatste zich enkele dagen later voor het eerst sinds 1998 voor het WK door concurrent Italië te verslaan, maar in dat duel bleef Schjelderup de hele tijd op de bank.

Ajax en PSV stonden ooit voor hem in de rij

Schjelderup gold jarenlang als een van de grootste talenten van Scandinavië. Op jonge leeftijd brak hij door bij FC Nordsjælland, waar hij indruk maakte met zijn techniek en scorend vermogen. Topclubs als Ajax en PSV toonden al snel interesse; hij liep zelfs stage in Amsterdam voordat Benfica hem in 2023 overnam.