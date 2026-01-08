Max Verstappen lijkt weer terug in woonplaats Monaco te zijn na de vakantie in Brazilië met zijn gezin. De Nederlandse Formule 1-coureur genoot de afgelopen dagen zienderogen van zijn vriendin Kelly Piquet en de kinderen Penelope en Lily, maar nu is 'het echte werk' weer begonnen. Toch is het ook thuis heel knus.

Verstappen was woensdag weer live op Twitch om zijn game-werk te streamen aan zijn volgers. Met een koptelefoon op en zittend in een heuse gamestoel werd hij helemaal opgeslokt door zijn bezigheden op het scherm. Totdat Penelope ineens binnenkwam. Het dochtertje van Piquet dat ze kreeg met voormalig Formule 1-coureur Daniil Kvyat kwam met een balletstaart in haar haar even poolshoogte nemen bij haar stiefvader.

Dikke welterusten-kus

Toen het bedtijd was, werden de beelden nog vertederender. Ze knuffelde intens met Verstappen en drukte een dikke welterusten-kus op zijn wang. Hij genoot er zienderogen van en nam ook echt even de tijd om voor die dag afscheid van haar te nemen. Daarna was het weer gamen geblazen en ongetwijfeld zal hij ook al wel bezig zijn met het nieuwe Formule 1-seizoen. De nieuwe Red Bull Racing-auto voor 2026 wordt deze maand nog gepresenteerd en daarna begint het drukke programma weer voor de Nederlander.

Druk programma voor de boeg

Begin februari staan de eerste officiële tests met de nieuwe auto's op de kalender. In Bahrein rijden de coureurs dan hun eerste kilometers. Begin maart is ook al meteen de eerste race van het nieuwe seizoen, in het Australische Melbourne. Verstappen heeft flink wat werk te verzetten, want afgelopen seizoen liep hij zijn vijfde wereldtitel mis op twee punten. Lando Norris en z'n McLaren-team lijken Red Bull Racing voorbij te zijn gestreeft.

Nieuwe regels

Dat niet alleen, er komt ook een bak met nieuwe regels de Formule 1 in. Auto's zien er compleet anders uit en werken ook anders. Zo verdwijnt het bekende DRS om in te halen en zo zijn er nog tal van veranderingen voor 2026. Daarbij komt dat het ook nog eens drukker op de grid wordt. Met Cadillac en coureurs Valtteri Bottas en Sergio Perez, verschijnt er ook nog een extra team op het asfalt. Dat heeft ook meteen consequenties voor het format van de kwalificaties.