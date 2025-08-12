Max Verstappen en zijn gezin genieten van een luxe vakantie op het Italiaanse eiland Sardinië. Daar liet de Formule 1-coureur nog eens zijn liefde voor dochtertje Lily blijken. De Nederlander smelt weg als hij over haar praat.

Verstappen werd met zijn vriendin Kelly Piquet gespot op zijn vakantiebestemming. Er werden meteen foto's gemaakt van het gezin. De viervoudig F1-wereldkampioen werd in april voor het eerst vader van dochter Lily. Piquet had al een dochter uit een eerdere relatie met oud-coureur Daniil Kvyat: Penelope.

Op de beelden is te zien dat de 36-jarige Piquet de wandelwagen met Lily vooruit duwt, terwijl Penelope dicht bij Verstappen blijft lopen. De twee hebben een goede band en P is regelmatig niet weg te slaan bij haar 'bonuspapa'.

De Red Bull-coureur kan nog even genieten van zijn familievakantie. Het gezin verblijft in Porto Cervo. Dat is een luxueuze badplaats aan de Smaragdkust in het noorden van het eiland. Eind deze maand wordt het F1-seizoen weer hervat met de thuisrace van Verstappen in Zandvoort. Maar voor de 27-jarige staat zijn gezin nu op de eerste plaats.

las fotos de max llegando a Sardinia ayer JAKAKKS mi conectar igualdad tiene mejor calidad pic.twitter.com/J22a815b4j — luchi ³³ (@tsflorrmv) August 11, 2025

'Het leven gaat door'

Verstappen heeft de strijd om het kampioenschap al zo goed als verloren van McLaren, maar door de tijd met zijn geliefden blijft hij positief. "Zelfs als je een slecht weekend hebt, maakt het eigenlijk niet uit als je weer thuis bent", vertelt hij aan HLN.

"Dan zie je dat kleine baby’tje, dat kleine meisje naar je lachen... Dan denk je: het is goed zo", zegt Verstappen, die wegsmelt als hij het over zijn dochtertje heeft. "Het leven gaat door, en dat is uiteindelijk het belangrijkste."

Tweede familie

De coureur is ook blij met zijn 'tweede familie' bij Red Bull Racing. Voorafgaand aan de GP van Hongarije maakte Verstappen bekend dat hij ook volgend jaar voor de renstal blijft rijden. "Voor mij voelt het hier als een tweede familie. Daarom voelt het, als ik de garage binnenloop, nooit ongemakkelijk of vreemd. Je bent gewoon één van de jongens en je stapt in de auto."