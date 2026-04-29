Wielericoon Leontien van Moorsel deed samen met haar zus mee aan een bijzonder tv-avontuur. Dat was deels op haar lijf geschreven vanwege haar verleden. Maar een psychische aandoening gooide roet in het eten. Mediapersoonlijkheid René van der Gijp kan haar wel volgen.

Van Moorsel (56) won vier gouden medailles op de Olympische Zomerspelen als (baan)wielrenster en werd twee keer wereldkampioene op de weg. The Bicycle Race op SBS6 klonk haar vermoedelijk dan ook als muziek in de oren. Maar alles werd anders toen het programma naar India toog. Daar is de hygiëne niet zoals hier en dat speelde Van Moorsel parten. Ze stapte uit.

Smetvrees bij Leontien van Moorsel

"Ik heb de afgelopen nachten bijna niet geslapen", deelde ze aan andere deelnemers mee. "Ik heb smetvrees. De hygiëne hier heeft ervoor gezorgd dat ik de afgelopen nachten bijna niet of helemaal niet heb geslapen. Wat ik nog erger vind, is dat ik mezelf de afgelopen dagen niet goed heb verzorgd met eten."

In Nederland heeft Van Moorsel haar smetvrees onder controle. "Maar in dit land is dat echt een probleem voor mij", aldus de schoonmoeder van Feyenoord-speler Thijs Kraaijeveld. "Dus ik heb eigenlijk besloten dat het beter is voor mij om het vliegtuig te pakken."

Onbegrip over keuze

De keuze van Van Moorsel om naar huis te gaan, kwam ook langs in de podcast KieftJansenEgmondGijp. "Die heeft last van smetvrees. Dat heb ik natuurlijk ook", begint Van der Gijp. "Maar dan zou ik niet naar India gaan", adviseert schrijver Michel van Egmond hem. "Nee, maar ook niet in een tent slapen. Dan ben ik de hele dag op zoek naar muggen, mieren. Dat is niks voor mij…"

"Maar even serieus", gaat Van Egmond verder. "Je stuurt iemand met smetvrees naar India en dan ben je verbaast dat het niet helemaal goed gaat?", vraagt hij zich hardop af. "Zij dacht: ik heb het in Nederland goed onder controle", haakt Van der Gijp in. "Ik ga het een stapje hoger proberen", vult Van Egmond voor hem in. Dat bleek geen succes.