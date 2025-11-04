Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben 27 Nederlandse 'uitblinkers' uitgenodigd voor een speciale lunch. Daar zaten vier Nederlandse sporticonen bij, onder wie topatlete Femke Bol.

"Koning Willem-Alexander en koningin Máxima willen door het aanbieden van een uitblinkerslunch hun erkenning en waardering uitspreken voor mensen die een bijzondere prestatie hebben geleverd", zo meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Alle mensen die aanwezig waren bij de lunch hebben in het afgelopen jaar op de een of andere manier een prijs gepakt. Het gaat om uiteenlopende sectoren zoals kunst en cultuur, media, wetenschap, sport en bedrijfsleven.

In het geval van sport waren naast Bol ook hockeysters Yibbi Jansen en Pien Sanders uitgenodigd, evenals hun trainer Raoul Ehren. Jansen en Sanders wonnen met HC Den Bosch de Euro Hockey League. Samen met bondscoach Ehren pakten zij dit jaar ook het EK met het Nederlands team. Jansen werd vorig jaar nog verkozen tot beste hockeyster ter wereld en dit jaar door FHM tot 'Mooiste Sportvrouw van Nederland'.

Prijzen voor Femke Bol

Bol greep op de WK atletiek liefst drie medailles. Goud op de 400 meter horden, zilver op de 4x400 meter gemengde estafette en brons op de 4x400 meter estafette vrouwen. De 25-jarige topatlete schoof maandagavond nog aan bij de talkshow Eva van Eva Jinek om over haar dromen buiten de atletiek te praten.

Dromen buiten de atletiek

De topatlete heeft al enkele jaren een relatie met de Belgische polsstokhoogspringer Ben Broeders en het koppel kondigde in de zomer aan dat ze verloofd zijn. Jinek sneed het onderwerp direct aan en wierp Bol voor de voeten dat ze had gezegd dat trouwen voor haar een grotere droom is dan het winnen van olympisch goud.

Achter die woorden staat ze nog altijd: "Zo voelt dat. Ik ben nog niet getrouwd, maar de verloving voelde wel al echt zo. Alles wat ik nu behaal is heel mooi, maar de liefde van je leven vinden is het mooiste wat je kan meemaken."