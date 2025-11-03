Femke Bol heeft een heel druk leven en daardoor verschijnt de topatlete maar zelden in Nederlandse talkshows. Ze maakte maandag echter een uitzondering door aan te schuiven bij presentatrice Eva Jinek en daar ging het ook over haar aanstaande bruiloft.

Bol won twee maanden geleden bij de WK atletiek in Tokio voor de tweede keer op rij een gouden medaille op de 400 meter horden. Ze mocht vervolgens gaan genieten van een welverdiende vakantie en zowaar was er een gaatje in haar agenda om aan te schuiven in de talkshow Eva van publieke omroep AvroTros. Daar kwamen natuurlijk haar sportieve prestaties aan bod, maar ook ging het over een belangrijk moment in haar privéleven.

De topatlete heeft al enkele jaren een relatie met de Belgische polsstokhoogspringer Ben Broeders en het koppel kondigde in de zomer aan dat ze verloofd zijn. Jinek sneed het onderwerp direct aan en wierp Bol voor de voeten dat ze had gezegd dat trouwen voor haar een grotere droom is dan het winnen van olympisch goud.

Achter die woorden staat ze nog altijd: "Zo voelt dat. Ik ben nog niet getrouwd, maar de verloving voelde wel al echt zo. Alles wat ik nu behaal is heel mooi, maar de liefde van je leven vinden is het mooiste wat je kan meemaken."

'Bridezilla'

Bol en Broeders moeten na de verloving natuurlijk van alles gaan plannen voor hun bruiloft en Jinek wilde weten of de zo perfectionistische topatlete al is veranderd in een soort 'bridezilla'. Die term wordt gebruikt voor aanstaande bruiden die obsessief bezig zijn met het plannen van hun huwelijk.

"We hebben vrij snel voor een wedding planner gekozen zodat ik dat hopelijk niet word", reageerde de tweevoudig wereldkampioene. De 25-jarige Bol onthulde vervolgens wel dat ze inmiddels al weet in welke jurk ze zal gaan trouwen: "Ik dacht: ik begin op tijd, maar ik had er meteen één gevonden dus dat was heel bijzonder."

Verrassende switch

Bol kwam gelijk na de WK atletiek overigens al groot in het nieuws door haar aankondiging dat ze vanaf volgend seizoen de 400 meter horden gaat inruilen voor de 800 meter. Dat kwam als een flinke schok in de atletiekwereld, want Bol liep die afstand voor het laatst toen ze zestien jaar oud was. Ze heeft zelf dus ook geen enkel idee wat we van haar mogen verwachten op dat onderdeel.