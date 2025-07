Topdarter James Wade staat bekend om zijn opvallende gedrag en afgelopen week was het opnieuw raak. Ditmaal door een wel heel merkwaardig voorval. In de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast bespreken voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As het incident met veel verbazing en een flinke dosis humor.

“Dit vond ik echt een opvallend dingetje met James Wade. Had je het gezien?”, begint Hoog. “Hij had denk ik wat last van zenuwen, want hij liet tijdens de wedstrijd gewoon keihard een scheet.”

Ratelscheet

“Hij tilde echt zijn reet op en liet ‘m gaan”, vervolgt ze. Van As kan haar lach niet inhouden: “Het was niet zomaar een scheet, het was echt een ratelscheet.”

“Ja, sorry,” lacht Hoog. “Ik ga het nog even duidelijker zeggen: hij liet echt keihard een ratelscheet.”

Grote verbazing

“Echt niet normaal”, zegt Van As. “Hij stond daar met een holle rug en zijn kont naar achter. Wat denk je dan?!” Hoog is het roerend met haar eens: “Dat kán toch niet?!”

“Is je slipje dan niet vies?”, vraagt Van As zich af. “Daar heeft hij waarschijnlijk ook schijt aan”, grapt Hoog. Van As merkt op: “Die tegenstander werd ook helemaal onwel. Die moest dus in die stinklucht pijlen gaan gooien…”

Player Championship 17

Het incident vond plaats tijdens Player Championship 17, waar Wade een partij speelde tegen Peter Wright. Het gebeurde toen hij net zijn pijlen uit het bord wilde halen. Opvallend is dat dit niet de eerste keer is dat Wade bij een ‘fartgate’ betrokken is.

Ook besproken in ‘Darts Draait Door’

In de andere Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door, met verslaggever Damian Vlottes en darter Vincent van der Voort, kwam het onderwerp uiteraard ook uitgebreid aan bod. Van der Voort vindt dat er mogelijk consequenties moeten volgen: “Het zou terecht zijn als hij nu gestraft wordt. Het is vrij ordinair”, aldus de oud-darter.

